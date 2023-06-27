HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel Klasik XL Sırt Çantası'nda 800 TL üzeri indirim

Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel Klasik XL Sırt Çantası'nda 800 TL üzeri indirim

27.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dayanıklı materyallerden üretilmiş, geniş hacimli, kaliteli bir sırt çantası herkeste olmalı! İster okula, işe giderken isterseniz de seyahatlerinizde size eşlik edecek bir sırt çantası ihtiyacınız varsa size harika bir öneriyle geldik: Herschel'in klasik model büyük hacimli sırt çantası %39 indirimle satışta! Kısa süreli bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Gelin detayları birlikte keşfedelim.

Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel Klasik XL Sırt Çantası'nda 800 TL üzeri indirim

Kaliteli bir sırt çantası sizi asla yarı yolda bırakmaz. Dizüstü bilgisayarınızdan önemli kişisel eşyalarınızda kadar her şeyi güvenle yanınızda tutmanıza yardımcı olacak bir sırt çantasıyla kendinizi her zaman güvende hissedersiniz. "Bir kez alayım, uzun yıllar sorunsuz kullanacağım bir sırt çantasına ihtiyacım var." diyorsanız, Herschel markasının Klasik XL Sırt Çantası modeliyle tanışmanızın vakti geldi demektir! Şimdi indirimde olan bu çantayı çok seveceğinizden kuşkumuz yok.

Bilgisayarınızdan kişisel eşyalarınıza her şeyi güvenle yanınızda taşıyın: Herschel Klasik XL Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-06-27T113716.543

Herschel Klasik XL Sırt Çantası geniş iç hacmi sayesinde okul, iş veya seyahat için idealdir. Çantanın ana bölmesi, dizüstü bilgisayar, ajanda veya kitaplar gibi günlük eşyaları taşımak için yeterli alana sahiptir. Ayrıca ön cepte aksesuarlar için küçük bir alan bulunur ve yan taraflarda birer su şişesi tutucusu yer alır. Herschel'in imza deseni olan dış kaplama, suya dayanıklı ve dayanıklı bir polyester malzemeden yapılmıştır. Çanta, özel olarak tasarlanmış askı kolları, dolgulu omuz askıları ve sırt paneli ile konforlu bir taşıma deneyimi sunar.

Ürünü İncele

Özel tasarımıyla farkınızı ortaya koymanızı sağlayacak: Herschel Unise Evan Hecox Cruz Omuz Çantası da %76 indirimle satışta!

Adsız tasarım - 2023-06-27T113930.592

Çantanın dış yüzeyi, suya dayanıklı serigrafi baskılı kanvas malzemeden üretilmiştir. Ferahlatıcı renkler ve Evan Hecox tarafından tasarlanan hareketli desenler, çantanın tarzını ve karakterini yansıtır.
Ana bölme, çevresinde fermuarlı bir açılımla birlikte geniş bir alan sağlar. Ayrıca ön cebinde de fermuarlı bir bölmeye sahiptir. Omuz askıları ayarlanabilir ve dolguludur, böylelikle uzun süreli taşımalarda bile rahatlık sağlar. Herschel Unise Evan Hecox Cruz Omuz Çantası, şık ve tamamlayıcı bir duruşa sahiptir. Hem iş hem de günlük hayatın şık bir parçası olarak kullanılabilir.

Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları keşfedin

Herschel'in diğer çanta modellerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

 Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

 Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

 AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

 Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryerı sizin için inceledik

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryerı sizin için inceledik

 Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sırt çantası erkek omuz çantası erkek sırt çantası herschel herschel bel çantası herschel çanta kadın sırt çantası omuz çantası sırt çantası erkek sırt çantası kadın

İş birliği İçerikleri

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Yeni doğmuş bebeklerin kurtarıcısı olacak en iyi bebek pudraları

Yeni doğmuş bebeklerin kurtarıcısı olacak en iyi bebek pudraları

Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Tümünü Gör
Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede 700 TL indirim

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede 700 TL indirim

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Tümünü Gör
Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Hem midenizi hem gözünüzü doyuracak muffinler yapmanın sırrı burada!

Hem midenizi hem gözünüzü doyuracak muffinler yapmanın sırrı burada!

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ev sahibi - kiracı tartışmasında korkunç son! Silahla vurarak öldürdü 'Kirayı geciktirdiği için...'

Korkunç olay! Ev sahibi - kiracı tartışması cinayetle bitti

Mesajı aldıkları gibi oraya koştular, neye uğradıklarını şaşırdılar! Yıllardır gidiyorlardı ancak son gittiklerinde...

Mesajı aldıkları gibi oraya koştular! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Yer: Artvin! İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı

Yer: Artvin! İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı

Markette 2 milyon TL’yi saydılar! Müşteri bir anlık dalgınlıkla… Takdirle karşılanan hareket

Markette 2 milyon TL’yi saydılar! Müşteri bir anlık dalgınlıkla…

Kocaeli'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Kocaeli'de feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Döviz bürolarında kuyruk oluşturdular! "Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü"

Döviz bürolarında kuyruk oluşturdular! "Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.