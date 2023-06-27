Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel Klasik XL Sırt Çantası'nda 800 TL üzeri indirim

Kaliteli bir sırt çantası sizi asla yarı yolda bırakmaz. Dizüstü bilgisayarınızdan önemli kişisel eşyalarınızda kadar her şeyi güvenle yanınızda tutmanıza yardımcı olacak bir sırt çantasıyla kendinizi her zaman güvende hissedersiniz. "Bir kez alayım, uzun yıllar sorunsuz kullanacağım bir sırt çantasına ihtiyacım var." diyorsanız, Herschel markasının Klasik XL Sırt Çantası modeliyle tanışmanızın vakti geldi demektir! Şimdi indirimde olan bu çantayı çok seveceğinizden kuşkumuz yok.

Bilgisayarınızdan kişisel eşyalarınıza her şeyi güvenle yanınızda taşıyın: Herschel Klasik XL Sırt Çantası

Herschel Klasik XL Sırt Çantası geniş iç hacmi sayesinde okul, iş veya seyahat için idealdir. Çantanın ana bölmesi, dizüstü bilgisayar, ajanda veya kitaplar gibi günlük eşyaları taşımak için yeterli alana sahiptir. Ayrıca ön cepte aksesuarlar için küçük bir alan bulunur ve yan taraflarda birer su şişesi tutucusu yer alır. Herschel'in imza deseni olan dış kaplama, suya dayanıklı ve dayanıklı bir polyester malzemeden yapılmıştır. Çanta, özel olarak tasarlanmış askı kolları, dolgulu omuz askıları ve sırt paneli ile konforlu bir taşıma deneyimi sunar.

Özel tasarımıyla farkınızı ortaya koymanızı sağlayacak: Herschel Unise Evan Hecox Cruz Omuz Çantası da %76 indirimle satışta!

Çantanın dış yüzeyi, suya dayanıklı serigrafi baskılı kanvas malzemeden üretilmiştir. Ferahlatıcı renkler ve Evan Hecox tarafından tasarlanan hareketli desenler, çantanın tarzını ve karakterini yansıtır.

Ana bölme, çevresinde fermuarlı bir açılımla birlikte geniş bir alan sağlar. Ayrıca ön cebinde de fermuarlı bir bölmeye sahiptir. Omuz askıları ayarlanabilir ve dolguludur, böylelikle uzun süreli taşımalarda bile rahatlık sağlar. Herschel Unise Evan Hecox Cruz Omuz Çantası, şık ve tamamlayıcı bir duruşa sahiptir. Hem iş hem de günlük hayatın şık bir parçası olarak kullanılabilir.

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları keşfedin

Herschel'in diğer çanta modellerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.