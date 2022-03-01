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28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

01.03.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Şubat Pazartesi günü Kalp Yarası ve Küçük Yalanlar gibi değerli yapımlar ekrana geldi. Birbirinden farklı yapımlar reyting mücadelesinin kazananı olmak için her gün rekabet ediyor. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 28 Şubat reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

28 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

28 Şubat reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu ve Survivor gibi farklı yapımların ekrana geldiği 28 Şubat Pazartesi günü kanallar reyting mücadelesi verdi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 28 Şubat reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

27 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Survivor, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden farklı yapımların ekrana geldiği 27 Şubat Pazar günü reyting sıralaması...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - SURVIVOR ALL STAR

2 - YARGI

3 - TEŞKİLAT

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 - PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - YARGI

2 - SURVIVOR ALL STAR

3 - TEŞKİLAT

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 - YARGI (ÖZET)

27 Şubat Pazar reyting sonuçları!

27 Şubat Pazar reyting sonuçları!

27 Şubat Pazar reyting sonuçları!

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
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