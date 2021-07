28 taraflı 41 yıllık miras anlaşmazlığı ara bulucuyla çözüldü

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1980'de vefat eden Emine Yıldız'ın 6 çocuğundan olan torunları ile onların çocuklarının taraf olduğu 28 kişilik miras anlaşmazlığı, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması sayesinde çözüme kavuştu.

Emine Yıldırım'ın 6 çocuğundan olan torunları ve torunlarının çocukları daha önce Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yapılan kamulaştırma nedeniyle mahkemelik oldu.

Uzun süren dava sonucunda taraflar ara bulucu ile anlaşarak kamulaştırmadan paylarını aldı.

Şimdi de taraflar, kiminin babaannesi, kiminin anneannesi, kiminin de 3. kuşaktan büyük annesi olan Emine Yıldız'dan kalan, değeri yaklaşık 750 bin lira olan 14 taşınmazın paylaştırılması için bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 ay süren malların tespiti, varislerin bilgilendirilmesi süreci sonrası, ara buluculuk uygulaması sayesinde bir araya gelen 28 hak sahibi anlaştı.

- "753 bin lira miras hisseleri oranında pay edilecek"

Uzman ara bulucu avukat Şafak Kabak, Seydişehir Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nde Eylül 2020'den beri 4 avukatla ara buluculuk faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Kabak, daha öncesinde tarafların davalı olarak bulundukları TEİAŞ'nin kamulaştırma davası nedeniyle verasetin çözümüne ilişkin sürecin uzadığını anlattı.

Davadaki mağduriyetlerinin giderilmesi için konuyu ara bulucu aracılığıyla çözdüklerini ifade eden Kabak, şunları kaydetti:

"İlk anlaşma olumlu neticelenince çok büyük memnuniyet duydular. O toplantının neticesinde 'Taşınmazlarımız var, 15-20 gayrimenkulümüz var. Bunları da ara buluculuk ile taksim edebilir miyiz?' talebinde bulundular. Yaklaşık 1,5 aylık çalışmanın sonucunda mutabakata vardık. Bu konu mahkemeye gitseydi, öncelikle verasetin çözülmesi sorunu olacaktı. İkinci aşamada 'izaleişüyu' dediğimiz ortaklığın giderilmesi davası sürecekti. Taşınmazların çokluğu dikkate alındığı zaman en az 1,5-2 yıl. Akabinde ihale süreci de 1,5-2 yıl sürecekti. Ortalama 4-4,5 yıllık bir süreç alabilecek bir konuyu 1,5 ayda sonlandırmış olduk."

Kabak, Emine Yıldız'ın 6 çocuğunun da vefat etmesiyle torunları, hatta torunlarının çocuklarının varis olmasıyla 28 tarafın bir araya geldiğini söyledi.

Mirasçılardan bazılarının hisselerini satıp haklarını nakit olarak aldığını, bazılarının hak sahiplerine ödeme yaparak taşınmazı aldığını, bazı malların da üçüncü kişiye satılarak paranın pay edildiğini anlatan Kabak, "Para mirasçılardan birinin hesabında bloke edildi. Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra her bir mirasçının ne kadar alacağı belirlendi, ödeme talimatları bankaya verildi. Tapu devri işlemi kaldı. Mirasın toplam bedeli 753 bin lira. Bu miras, hisseleri oranında pay edilecek." diye konuştu.

Kabak, kültürümüzde uzlaşma olduğunu ifade ederek "Ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar zorunlu ara buluculuk kapsamına tabi. Bunun dışında kişilerin kamu düzenini ilgilendirmeyen her alanda ara buluculuk kurumuna müracaat etmeleri ve ihtilaflarını ara buluculukla çözmeleri mümkün. Bu, adliyeye bir davanın gidişini önlemiş oldu, yapılacak masrafların artışını engellemiş oldu. Her şeyden önce vatandaşın hakkına ve adalete bir an evvel ulaşmasını sağlayan bir süreç oldu." dedi.

- "28 kişi bu malların hepsine, bu mallara ortak"

Yıldız'ın torunu olan 57 yaşındaki Yahya Pehlivan, AA muhabirine, anneannesinin 1980'de vefatından sonra çocuklarının mal paylaşımı yapamadığını, 41 yıldır meselenin çözülemediğini anlattı.

Pehlivan, anneannesinin 6 çocuğunun da hayatta olmadığını ifade ederek "Bunların çocukları var, torunları var, biz 28 kişilik bir grup olduk. 28 kişi bu malların hepsine ortak. Bu mirası, annemden, teyzemden, dayımdan biliyorum. Bu 28 kişiden 15-20 yıldır bir araya gelmediğimiz insanlar da oldu. Bu vesileyle sohbetimiz de oldu." diye konuştu.

Akraba oldukları için "İzaleişüyu Davası" (satış suretiyle ortaklığın giderilmesi) açmak istemediklerini dile getiren Pehlivan, sorunu kendi içlerinde çözmek istediklerini söyledi.

Pehlivan, "Şurada hepimiz el sıkışacağız, helalleşeceğiz, çıkacağız. Bu yasayı çıkaranlardan Allah razı olsun." dedi.

- "Herkesin rızası soruldu. Çok da güzel oldu"

Torunlardan Hüseyin Başal de anneannesinin vefatından sonra 6 kardeşin de mirası paylaşmaması nedeniyle konunun bugüne geldiğini ifade etti.

Ara bulucu vasıtasıyla bu konunun çözüme kavuştuğunu dile getiren Başal, "Ara bulucu hangi arsanın, hangi tarlanın kime, kaça satıldığını anlattı. Birçok varis hangi parselin nerede olduğunu bilmiyor, detaylı bir şekilde anlatıldı. Herkesin rızası soruldu. Çok da güzel oldu." dedi.

Halise Pehlivan da babaannesinden kalan miras için varislerle bir araya geldiklerini dile getirerek "Ara bulucu olmasaydı bölüşemezdik. Sağ olsunlar, teşekkür ederim, ara bulucuyla anlaştık. 28 varisiz, yıllar sonra kuzenlerimizle, onların çocuklarıyla bir araya geldik, çok güzel oldu. Uzakta olanlar vardı, yıllardır görmediklerimiz vardı. Mahkemeye gitmeden çok şükür çözüldü, mahkemelerde yıllarca da sürebilirdi." ifadelerini kullandı.



