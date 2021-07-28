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28 Temmuz 2021 Çarşamba MasterChef pastırmalı humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte pastırmalı humus tarifi...

28.07.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te, yarışmacılar jüriler için pastırmalı humus hazırladı. Bunun ardından pastırmalı humusun nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Humus, bir Ortadoğu mezesidir. Pastırmalı humus yapmak için 3 su bardağı suyu süzülmüş konserve nohut gerekli. İşte ayrıntılar...

28 Temmuz 2021 Çarşamba MasterChef pastırmalı humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte pastırmalı humus tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından MasterChef'te 28 Temmuz akşamında pastırmalı humus hazırlandı. Yarışmacılar hem süreyle hem de birbiriyle yarışırken seyirciler pastırmalı humusun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Pastırmalı humusun üzeri için pastırma ve tereyağı gerekli. İşte pastırmalı humus tarifi...

PASTIRMALI HUMUS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 3 su bardağı konserve nohut (suyu süzülmüş)
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
  • 2 diş sarımsak
  • 1/3 su bardağı tahin
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu

Üzeri için:

  • Pastırma
  • Tereyağı

PASTIRMALI HUMUS TARİFİ

Yukarıda yazılan bütün malzemeleri blendera atıp püre haline gelene kadar ezelim. Eğer daha sıvı bir kıvam isterseniz karışımın içine birkaç kaşık su ilave edebilirsiniz. Hazırlanan humusu fırın kaselerine alalım.

Aynı zamanda tavada tereyağını eritelim ve pastırmaları 1-2 dakika tereyağında pişirelim. Pastırmalar pişince Pişen pastırmaları humus kaselerin üzerine yerleştirelim ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında 3-4 dakika kadar bekletelim. Pastırmalı humus hazır. Sıcak servis edelim. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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