Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Reyting birincisi hangi dizi, film ya da program oldu?

28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Reyting birincisi hangi dizi, film ya da program oldu?

29.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz Çarşamba günü Cam Tavanlar, Dünya Hali, Sen Çal Kapımı, MasterChef Türkiye gibi yapımlar televizyonda. Dün akşam yayınlanan film, dizi ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Reyting birincisi hangi dizi, film ya da program oldu?

28 Temmuz’da Star TV’de Yol Arkadaşım 2, ATV'de Tarzan Efsanesi, Kanal D'de Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Masterchef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları reytinglerde yarıştı. Reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.

28 TEMMUZ ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Yol Arkadaşım 2 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SEN CAL KAPIMI FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV

5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR

6 DUNYA HALI TRT 1

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D

10 RAMPAGE BUYUK YIKIM (Y.S) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV

4 DUNYA HALI TRT 1

5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 HAALAND GOLLER (TKR) TRT SPOR

9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalıpların dışında! Güzellik standartlarını alt üst eden Victoria’s Secret’ın yeni melekleri herkesi büyülediKalıpların dışında! Güzellik standartlarını alt üst eden Victoria’s Secret’ın yeni melekleri herkesi büyüledi
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Gören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyorGören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyor
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse ilginlenmiyordu! Şimdi herkes hayran oldu

Kimse ilginlenmiyordu! Şimdi herkes hayran oldu

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

Hiç hesap ödemedi! Ünlü ressamın ilginç yöntemi...

Hiç hesap ödemedi! Ünlü ressamın ilginç yöntemi...

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Akılalmaz hikaye! Donduktan sonra hayata geri döndü

Akılalmaz hikaye! Donduktan sonra hayata geri döndü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.