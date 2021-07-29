28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Reyting birincisi hangi dizi, film ya da program oldu?

28 Temmuz’da Star TV’de Yol Arkadaşım 2, ATV'de Tarzan Efsanesi, Kanal D'de Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Masterchef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları reytinglerde yarıştı. Reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Yol Arkadaşım 2 yer aldı.
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 SEN CAL KAPIMI FOX
3 FOX ANA HABER FOX
4 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV
5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
6 DUNYA HALI TRT 1
7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D
10 RAMPAGE BUYUK YIKIM (Y.S) TRT 1
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 FOX ANA HABER FOX
3 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV
4 DUNYA HALI TRT 1
5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
6 SEN CAL KAPIMI FOX
7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX
8 HAALAND GOLLER (TKR) TRT SPOR
9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D
10 CAM TAVANLAR SHOW TV
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