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  4. 28 yaş küçük eşinden 5 ay önce boşanmıştı... Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

28 yaş küçük eşinden 5 ay önce boşanmıştı... Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 13:19
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2021'de nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan beş ay önce boşanan ünlü oyuncu Burak Sergen kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldı. Çiftin düğünü yarın gerçekleşecek.

28 yaş küçük eşinden 5 ay önce boşanmıştı... Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu sonunda buldu. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek.

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ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

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Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.

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Burak Sergen
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