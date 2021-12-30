29 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Dün akşam Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 29 Aralık 2021 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
29 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınsa sayfamızda yer alacak.
22 Aralık 2021 Çarşamba tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada Kanal D'de ekrana gelen "Sadakatsiz" dizisi yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Sadakatsiz" 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" yer aldı.
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