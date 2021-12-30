Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 29 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

29 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

30.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Aralık 2021 Çarşamba gününe dair reyting sonuçları, TİAK tarafından açıklanıyor. Televizyonda yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. İşte 29 Aralık reyting sonuçları…

29 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Dün akşam Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 29 Aralık 2021 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

29 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

29 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınsa sayfamızda yer alacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

22 Aralık 2021 Çarşamba tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada Kanal D'de ekrana gelen "Sadakatsiz" dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Sadakatsiz" 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisine tatilden fotoğraf yollayınca ihaneti ortaya çıktı! Gözlük camındaki detay ele verdiSevgilisine tatilden fotoğraf yollayınca ihaneti ortaya çıktı! Gözlük camındaki detay ele verdi
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Sosyal medyada popüler oldu! Yapışık ikiz kardeşi ölünce...Sosyal medyada popüler oldu! Yapışık ikiz kardeşi ölünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsellik itirafı! Tuvaleti tıkandı, borudan çıkanlar şaşırttı

Cinsellik itirafı! Tuvaleti tıkandı, borudan çıkanlar şaşırttı

Onu durdurmak imkansız! Küvetten çıplak pozunu paylaştı

Onu durdurmak imkansız! Küvetten çıplak pozunu paylaştı

Sözleri olay yarattı! “Çok güzel olduğum için nefret ediyorlar”

Sözleri olay yarattı! “Çok güzel olduğum için nefret ediyorlar”

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.