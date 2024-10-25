29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi! Gülben Ergen'den tepki gecikmedi! Sosyal medyada yorum yağdı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim Çarşamba günü saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu. 5 kişinin şehit düştüğü hain saldırı ülkemizde büyük yasa neden oldu.

Yaşanan hain saldırının ardından günler sonra büyük bir heyecanla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek tek iptal edildi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen kutlamaların iptal edilmesine karşı çıktı ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla onurla kutlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada ise; 'Eğlenceler iptal edilmeli fakat marşlarla, bayraklarla ordumuz, gençlerimiz, halkımız büyük bir gövde gösterisi yapmalı.', 'Hakkettiği ihtişam ve coşkusuyla hem de', 'Hem de her zamankinden daha büyük bir coşkuyla', 'kesinlikle kutlanmalı' gibi yorumlar yapıldı.