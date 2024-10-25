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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi! Gülben Ergen'den tepki gecikmedi! Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 08:29
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırı ülkemizde büyük yasa neden oldu. 5 kişinin şehit düştüğü hain saldırı sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları da tek tek iptal edildi. Gülben Ergen bu karara tepki gösterdi...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi! Gülben Ergen'den tepki gecikmedi! Sosyal medyada yorum yağdı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim Çarşamba günü saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu. 5 kişinin şehit düştüğü hain saldırı ülkemizde büyük yasa neden oldu.

TUSAŞ

Yaşanan hain saldırının ardından günler sonra büyük bir heyecanla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek tek iptal edildi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen kutlamaların iptal edilmesine karşı çıktı ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla onurla kutlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

gülben ergen twet

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Eğlenceler iptal edilmeli fakat marşlarla, bayraklarla ordumuz, gençlerimiz, halkımız büyük bir gövde gösterisi yapmalı.', 'Hakkettiği ihtişam ve coşkusuyla hem de', 'Hem de her zamankinden daha büyük bir coşkuyla', 'kesinlikle kutlanmalı' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen TUSAŞ 29 ekim cumhuriyet bayramı
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