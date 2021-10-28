29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Mİlletvekili Metin İlhan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Atatürk ve Kongre Müzesi'nde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Ayhan, Doğan ve Bilgin, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencileri ile Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

- Nevşehir

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

