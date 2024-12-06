Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Yeni bir spor ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Belki de spor yaparken adımlarınızı daha rahat atacağınız, günlük kombinlerinizi tamamlayacak ya da uzun yürüyüşlerde sizi destekleyecek bir model arıyorsunuz. Peki ya bütçenizi yormadan, kaliteli ve şık bir ayakkabıya sahip olma fırsatını yakalamaya ne dersiniz? Şu anda indirimde olan birbirinden güzel spor ayakkabılar tam da bu ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi bekliyor. Her tarza ve ihtiyaca indirimdeki modelleri sizin bir araya getirdik.

1. Camper Pth Spor Ayakkabı

Camper Pth Spor Ayakkabı, OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir iç tabanı sayesinde oldukça rahat bir ürün. Kauçuk dış tabanı (%40 doğal ve %23 geri dönüştürülmüş) dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. Siyah dış malzemesi, modern bir görünüme sahip olan ürün, yüksek kalite materyalleri sayesinde uzun süre kullanılabiliyor.

2. Tommy Hilfiger Essential Court Sneaker Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger Essential Court Sneaker Spor Ayakkabı, %100 deri malzemeden üretilmiş bir model. Minimalist siyah tasarımı, casual ve spor kombinleri tamamlarken, kaymaz kauçuk dış tabanı güvenli adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Hafif yapısı ve konforlu iç tabanı, modern detayları ve sofistike görünümüyle her adımda fark yaratmak isteyen kadınlar için harika bir tercih!

3. Camper Erkek Bağcıklı Deri Ayakkabı Chasis

Camper Erkek Bağcıklı Deri Ayakkabı Chasis spor ayakkabı, modern bir tasarıma sahipt. %100 sığır derisi üst malzemesi ve daha iyi deri kullanımıyla uzun ömürlü bir kalite vadediyor. Tabanı %85 kauçuk ve %15 geri dönüştürülmüş kauçuk karışımıyla çevre dostu olan ürün, gün boyu rahatlık sağlıyor. Yeşil rengiyle dikkat çeken ayakkabı, hem günlük kullanım hem de özel anlar için mükemmel bir tercih.

4. Under Armour Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı

Under Armour Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı, hafif melanj kumaş üst yüzeyi ile nefes alabilir bir yapıya sahip. Deluxe konfor sistemi çorap astarı sayesinde ayağınıza mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Charged Cushioning orta tabanı, optimum enerji dönüşümü ile gün boyu rahatlık için destek oluyor.

5. Salomon X-Adventure Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon X-Adventure, her türlü maceraya hazır olanlar için dizayn ediliyor. Advanced Chassis teknolojisi sayesinde denge ve stabiliteyi en üst seviyeye çıkarırken Contagrip tabanı ile kaygan ve zorlu yüzeylerde bile iyi bir tutuş sağlıyor. Nefes alabilir 3D Mesh yapısı ile ayaklarınız gün boyu ferah kalıyor. Sağlam modeli ve konforlu iç tabanı ile Salomon ayakkabı, doğada keşfe çıkmayı sevenler için mükemmel bir seçim.

6. Puma NRGY Comet Koşu Ayakkabısı

Puma NRGY Comet koşu ayakkabısı, hafif ve nefes alan file üst malzemesi ile maksimum rahatlık sağlarken modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Puma NRGY Foam teknolojisi, her adımda üstün enerji geri dönüşümü sunarak yumuşak ve destekleyici bir yürüyüş hissi yaratıyor. Esnek ve dayanıklı yapısıyla hem atletik performans hem de günlük kullanım için ideal bir alternatif. Geleneksel hafif koşu ayakkabılarının ötesine geçen bu modelle hem stilinizi hem de performansınızı güçlendirebilirsiniz.

7. Under Armour Dynamic Select Siyah Antrenman Ayakkabısı

Under Armour Dynamic Select Siyah Antrenman Ayakkabısı, hafif ve yırtılmaz üst malzemesi, antrenman sırasında maksimum destek olurken, kalıplı TPU klipsi ekstra yanal destek sunuyor. Yastıklı sockliner tasarımı, kaymayı önlüyor. Charged Cushioning® orta tabanı ve dayanıklı kauçuk dış tabanı ile darbeleri emiyor.

8. Adidas Predator Club IN Sala Ayakkabı

Her adımda performans ve çevre duyarlılığı arayanlar için adidas Predator Club IN Sala, mükemmel bir tercih! Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerden üretilen unisex spor ayakkabı, havalandırmalı file ve yumuşak süet üst yüzeyi, hafifliğiyle rahatlık sağlarken, kauçuk dış tabanı, güçlü bir zemin tutuşu ile yeteneklerinizi öne çıkarıyor.

9. Jack Wolfskin Terraventure Texapore Low M Ayakkabı

Jack Wolfskin Terraventure Texapore Low M Ayakkabı, sentetik dış malzemesi ve dayanıklı yapısıyla tepelerde ve dağlarda yoğun günlük yürüyüşler için uygun. Ayak bileği yüksekliği ve sentetik tabanı, her adımda destek oluyor ve zorlu arazilerde güvenle ilerlemenize yardımcı oluyor.

10. Adidas EVERYSET TRAINER W Training Ayakkabısı

Adidas EVERYSET TRAINER W Training Ayakkabısı, sade ve zamansız tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafif kanvas üst yüzeyi ve yumuşak kumaş astarı sayesinde ürün oldukça rahat. Ayakkabının sayasında en az %50’si geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış.

Bu içerik 6 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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