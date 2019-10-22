29 Ekim'de ucuza tatil yapmanın yolları

29 Ekim ile haftasonunu birleştirenler 4 gün tatil için uygun fiyatlı tatil seçenekleri arıyor. İşte soğuk havalar ve yağışlar başlamadan son bir seyahat için bütçe dostu öneriler!... 1.KAMP YAPIN



Yaz çıkışı kredi kartlarım doldu, tatil yapmak için param yok diyorsanız kamp yapmayı deneyin. Kamp için ücretsiz alanlar bulabileceğiniz gibi, eğer ilk defa deneyecekseniz ve daha güvenli ve rahat olmasını istiyorsanız özel olarak hazırlanmış kamp alanlarından birini kullanabilirsiniz. Bu tesislerde ücret ödemeniz gerekiyor ancak normalde de düşük olan çadır ve yer kiralama ücretleri Ekim ayında iyice aşağı çekiliyor. Hava çok sıcak olmadığı için, ekim ayında kamp yapmak yaz günlerinde kamp yapmaktan daha keyifl ve rahat. Tıpkı oteller gibi kamp alanları da tenha olacağı için, duş, tuvalet, bulaşık yıkama alanları için sıra beklemeniz de gerekmiyor. İlk defa kamp yapacaklar için Ekim ayı güzel bir seçenek. Özellikle Marmaris ve çevresinde güzel ve temiz kamp alanları var. İşte onlardan bir tanesi:

2. GÜNEYE İNİN



Hala denize girmek mümkün mü diye soranlara cevap veriyoruz: Evet, mümkün! Denizler geç soğuduğu için güneyde deniz sıcaklıkları 25 derece civarında seyrediyor. Bu sıcaklıkta bir suda rahatlıkla yüzebilir ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sadece deniz değil, hava da sıcak. Güneşlenebilir ve yazın son demlerinin keyfine varabilirsiniz. Sezon dışı olduğu için otel fiyatları da oldukça uygun. Eylül ayı sonrası boş kalan oteller, fiyatları aşağı çekiyor. Bu da sezon dışında çok daha uygun fiyata tatil yapmanızı sağlıyor. Sadece oteller değil, restoranlar gibi diğer işletmelerin bazıları da müşteri azlığı sebebiyle fiyatları aşağı çekiyor. Hem de kalabalıklar olmadan,çok daha huzurlu ve dinlendirici bir tatil yapmak mümkün. Tatil beldelerindeki gürültü Ekim sonunda yok denecek kadar azalıyor. Rahatlıkla kafanızı dinleyebilir, sessiz ve rahatlatıcı günler geçirebilirsiniz. Eğer güzel bir tatil için denize girmek sizin için olmazsa olmaz ise, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi’ni tercih edebilirsiniz. Eğer doğayla başbaşa huzurlu bir tatil yeterliyse ve deniz şart değilse seçenek yelpazesi genişliyor elbette. Örneğin Gökçeada’yı keşfetmek için Ekim ayı şahane bir seçenek. Detaylı bilgi için Gökçeada Köyleri ve Gezilecek Yerler yazısını inceleyebilirsiniz.