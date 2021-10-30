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29 Ekim reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Mucize Aşk mı birinci oldu?

30.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim 2021 Cuma günü Esra Erol'da, Arka Sokaklar, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aşk Mantık İntikam, Mucize Aşk gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor.

29 Ekim reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Mucize Aşk mı birinci oldu?

29 Ekim 2021 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. 29 Ekim 2021 Cuma günü ATV'de Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam ve Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Show TV'de Mucize Aşk ve TV8’de Kırmızı Oda gibi gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı.

29 EKİM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

29 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB’de 1. sırada TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2. sırada Fox TV'de ekranlara gelen "Aşk Mantık İntikam" dizisi, 3.sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi yer aldı.

Total’de ise 1. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" 2.sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar” dizisi, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

29 Ekim reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Mucize Aşk mı birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

29 Ekim reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Mucize Aşk mı birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

29 Ekim reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Mucize Aşk mı birinci oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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