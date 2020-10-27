29 Ekim tatilinde nereye gidilir? İşte 10 maddede 29 Ekim’de gidilebilecek yerler

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insan farklı yerler gezmek ve zorunlu haller dışında evden çıkmak konusunda endişe yaşıyor. Kısa süreli tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise koronavirüs salgınından korunmaya devam ederek 29 Ekim tatilinde doğa ile iç içe tatil yerleri ile ilgili arayış içerisine girdi. 1,5 günlük tatilin olduğu 29 Ekim’de gidilebilecek yerler araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul’a yakın tatil yerleri ile hem doğanın tadını çıkararak keyifli bir tatil yaşayabilir hem de koronavirüs salgını endişesinden biraz olsun uzaklaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim tatilinde nereye gidilir sorusuna yanıt arayanlar için 10 öneri... 29 EKİM TATİLİNDE GİDİLEBİLECEK YERLER Koronavirüs tedbirlerine uymaya devam ederek biraz olsun dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için yakın tatil rotaları ve tatil mekanlarından oluşan bir liste hazırladık. 1. Ağva Özellikle İstanbul’da yaşayanlar için 29 Ekim’de gezilecek yerler arasında en popüler destinasyonlardan bir tanesi Ağva oluyor. Yemyeşil doğası, nehirleri ve lezzetli mutfağıyla İstanbul’un hemen yanı başındaki benzersiz bir nokta olan Ağva, şehre 97 km uzaklıkta. Halen bakir kalmayı başarmış nadide noktalardan olan Ağva, her mevsim güzel olmasının yanı sıra özellikle bahar aylarında büyük ilgi görüyor. Şehrin gürültüsünden, koronavirüs salgını endişesinden ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için Ağva ideal tercihler arasında.

2. Kazdağları Her daim alternatif bir tatil arayanlar için cazip noktalardan olan Kazdağları, özellikle Çanakkale ve Balıkesir taraflarında yaşayanlar için en mantıklı tatil rotalarından bir tanesi oluyor. 29 Ekim tatilini Kazdağları’nda geçirmeyi düşünenleri benzersiz bir doğa, efsanelere konu olan Sarıkız Tepesi, Ihlamur Deresi ve yapılabilecek çok sayıda günübirlik gezi ve aktivite bekliyor. Hem doğayla kucaklaşmak ve oksijeni doyasıya içine çekmek isteyenler hem de fotoğraf makinesiyle birbirinden güzel kareler çekmek isteyenler için Kazdağları ideal destinasyonlardan. 3. Yedigöller Kısa tatilde nereye gidilir diye merak edenler için Yedigöller de harika tatil rotalarından bir tanesi. Akıllardan asla gitmeyecek kadar güzel bir doğaya sahip olan Yedigöller, özellikle sonbahar aylarında fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Üstelik Yedigöller’de tercihe göre dağ evlerinde, çadır kamplarında ya da bungalov evlerde konaklamak mümkün. Yedigöller’de Pisagor Ağacı, Köyyeri Tepesi, Gülen Kayalar ve Kapankaya Manzara Seyir Yeri gibi çok sayıda noktayı ziyaret edebilirsiniz. Yine de yola çıkmadan önce hava durumunu inceleyip ona uygun kıyafetler hazırlamayı ve fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmamalısınız.

4. Abant 29 Ekim tatilinde ne yapılır diye soranlar için “Abant’ta olmanın tadı çıkarılır” cevabını vermek mümkün. Türkiye’deki en önemli doğa kamplarından bir tanesi olan Abant Gölü ve çevresinde gerçekten doğayla baş başa ve sakin bir 1,5 gün geçirmek istiyorsanız şimdiden Abant tatili için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Bolu yakınlarında bulunan Abant’ta ister kamp yapabilir isterseniz de günübirlik bir tatil geçirebilirsiniz. Üstelik bu güzel destinasyonda piknik yapabileceğiniz ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirebileceğiniz birbirinden güzel çok sayıda mekan bulunuyor. Vaktiniz varsa Sinekli Yaylası, Güzeldere şelalesi ve Samandere şelalesini de görebilirsiniz. Alabalık yemeyi de ihmal etmemelisiniz. 5. Gölyazı Ünü Türkiye sınırlarını aşıp dünyaya yayılmış olan Gölyazı, Bursa’nın saklı cennetlerinden bir tanesi. Bu nedenle özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar için kısa süreli tatil rotası olarak tercih edilebilecek adreslerden bir tanesi oluyor. Bursa’nın en zengin antik yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Gölyazı, derin bir yarımada üstüne kurulu. Tarihi çok eskilere uzanan Gölyazı’da hem antik kalıntılar arasında keyifli bir yolculuğa çıkabilir, hem de göl kenarında huzur dolu vakitler geçirebilirsiniz. Üstelik bu nokta, İstanbul’dan günübirlik seyahate çıkmak isteyenler için de oldukça elverişli.