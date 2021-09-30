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29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları! Kanunsuz Topraklar mı, Sadakatsiz mi?

30.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Eylül 2021 Çarşamba gününe dair reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, MasterChef Türkiye, Hükümet Kadın gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, TİAK tarafından açıklanıyor.

29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları! Kanunsuz Topraklar mı, Sadakatsiz mi?

Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Kanunsuz Topraklar, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Star TV'de Hükümet Kadın, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Televizyonda yayınlanan yapımların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor.

29 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kanunsuz Topraklar” dizisi Total’de 4., AB’de ise 5. sırada reytinglere giriş yaptı.

29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları! Kanunsuz Topraklar mı, Sadakatsiz mi?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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