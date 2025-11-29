29 Kasım'da burçlar ne söylüyor? Aşk, kariyer ve sağlıkta yıldızlar ne vaat ediyor?

29 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumları: Balık Burcunda Ay Düğümü Kavuşumu ve Mars'ın Etkileri

29 Kasım 2025, gökyüzü hareketliliğinin yoğun yaşandığı bir gün. Özellikle Ay'ın Balık burcundaki seyrinin Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, şefkati ve anlayışı ön plana çıkarıyor. Geçmişle yüzleşmek, tamamlanması gereken işlere odaklanmak için uygun bir zaman dilimi. Ancak, Mars'ın etkisiyle artan dürtüsellik, ani kararlara ve yanlış adımlara yol açabilir. Bu nedenle, duyguları kontrol altında tutmak ve mantıklı düşünmek büyük önem taşıyor.

Koç: Sevgili Koçlar, bugün enerjiniz oldukça yüksek olacak. Hafta boyunca biriken işlerinizi tamamlamak için motive olacaksınız. Zihniniz adeta bir süper bilgisayar gibi çalışacak ve uzun zamandır ertelediğiniz konuları netleştirmek için harika bir fırsat yakalayacaksınız. Yatırım veya masraf konularında daha analitik düşünebilirsiniz. Ancak, aceleci davranmaktan kaçının ve her adımı dikkatlice planlayın.

Boğa: Boğalar, bugün sosyal çevrenizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecektir. Ancak, harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Beklenmedik masraflar çıkabilir, bu nedenle bütçenizi kontrol altında tutmaya çalışın. Aşk hayatınızda ise sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

İkizler: İkizler burcu için bugün kariyer odaklı bir gün olabilir. İş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir, yeni projeler gündeme gelebilir. Yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için açık ve net bir şekilde iletişim kurmaya özen gösterin. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir gün, dinlenmeye ve stresten uzak durmaya çalışın.

Yengeç: Yengeçler, bugün sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ailevi konular ön plana çıkabilir, evde huzurlu bir gün geçirmek size iyi gelecektir. Geçmişte yaşanan sorunları çözmek için uygun bir zaman. Ancak, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz, bu nedenle kendinizi sakinleştirmeye ve rahatlatmaya çalışın. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir gün, sanatsal aktivitelere yönelebilirsiniz.

Aslan: Aslan burçları, bugün kendinize odaklanmanız gereken bir gün. Kişisel bakımınıza özen göstermek, hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İç sesinizi dinleyin ve ne yapmak istediğinize karar verin. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açıkça dile getirin. Aşk hayatınızda ise romantik gelişmeler yaşanabilir.

Başak: Başak burçları için bugün iletişim ön planda olacak. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle veya komşularınızla iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler yapabilirsiniz. Ancak, dedikodulardan ve gereksiz tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Öğrenmeye açık olduğunuz bir gün, yeni bilgiler edinmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Terazi: Teraziler, bugün maddi konulara odaklanabilirsiniz. Gelir gider dengenizi gözden geçirmek, bütçenizi planlamak size iyi gelecektir. Beklenmedik gelirler elde edebilirsiniz. Ancak, riskli yatırımlardan kaçının. Kendinize değer vermeyi unutmayın ve kendinizi şımartacak küçük şeyler yapın.

Akrep: Akrepler, bugün enerjiniz yüksek olacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kişisel hedeflerinize odaklanmak için harika bir gün. Kendinize güvenin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Aşk hayatınızda ise tutkulu anlar yaşayabilirsiniz.

Yay: Yay burçları, bugün içe dönük olabilirsiniz. Kendinizi dinlemek, ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Geçmişle yüzleşmek ve kendinizi affetmek için uygun bir zaman. Meditasyon veya yoga gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Gizli kalmış yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.

Oğlak: Oğlaklar, bugün sosyal çevrenizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecektir. Geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Ancak, gerçekçi olmaya ve ayaklarınızın yere basmasına özen gösterin.

Kova: Kova burçları için bugün kariyer odaklı bir gün olabilir. İş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir, yeni projeler gündeme gelebilir. Yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanız gerekiyor. Başarılarınızla gurur duyun ve kendinizi takdir edin.

Balık: Balık burçları, bugün seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz. Farklı kültürleri tanımak, yeni bilgiler edinmek size iyi gelecektir. Eğitimle ilgili konular ön plana çıkabilir. İnançlarınızla ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.