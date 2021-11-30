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29 Kasım reyting sonuçları! Alparslan Büyük Selçuklu mu, Yasak Elma mı birinci oldu?

30.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Kasım Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Kalp Yarası, Yasak Elma, MasterChef, Alparslan gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı. Dün akşam yapımların izlenme oranları, TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı.

29 Kasım reyting sonuçları! Alparslan Büyük Selçuklu mu, Yasak Elma mı birinci oldu?

29 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Hükümet Kadın 2, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

29 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

29 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. Sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3. sırada ise FOX’ta ekranlara gelen “Yasak Elma” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada “Yasak Elma”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

29 Kasım reyting sonuçları! Alparslan Büyük Selçuklu mu, Yasak Elma mı birinci oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 UC KURUS SHOW TV

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 UC KURUS (OZET) SHOW TV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 UC KURUS SHOW TV

7 ATV ANA HABER ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 KALP YARASI ATV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 UC KURUS SHOW TV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV


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