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28 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi yere çakıldı?

29.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen 28 Ocak reyting sonuçları açıkladı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. TİAK, reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralamasını yayınlamıyor. İşte 28 Ocak reyting sonuçları!

28 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi yere çakıldı?

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru ve ekran macerasına yeni başlayan Yalnız Kurt. Bu sevilen yapımlar reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için yarıştı. 28 Ocak reyting sonuçları!

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total izleyici grubunun ilk sırasını ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada gene ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda da birinci sırada Yalnız Kurt, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Yalnız Kurt
Arka Sokaklar
Esra Erol’da
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Aziz
Kaderimin Yazıldığı Gün
Arka Sokaklar(özet)
Show Ana Haber
ATV Ana Haber

AB İLK 10 PROGRAM

Yalnız Kurt
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
Arka Sokaklar
Aziz
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Kaderimin Yazıldığı Gün
Kırmızı Oda
Aziz(Özet)
Arka Sokaklar(Özet)


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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