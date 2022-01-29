28 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi yere çakıldı?

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru ve ekran macerasına yeni başlayan Yalnız Kurt. Bu sevilen yapımlar reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için yarıştı. 28 Ocak reyting sonuçları!
Total izleyici grubunun ilk sırasını ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada gene ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda da birinci sırada Yalnız Kurt, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.
Yalnız Kurt
Arka Sokaklar
Esra Erol’da
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Aziz
Kaderimin Yazıldığı Gün
Arka Sokaklar(özet)
Show Ana Haber
ATV Ana Haber
Yalnız Kurt
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
Arka Sokaklar
Aziz
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Kaderimin Yazıldığı Gün
Kırmızı Oda
Aziz(Özet)
Arka Sokaklar(Özet)
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