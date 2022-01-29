28 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi yere çakıldı?

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden başarılı yapımlar yer aldı. Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru ve ekran macerasına yeni başlayan Yalnız Kurt. Bu sevilen yapımlar reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için yarıştı. 28 Ocak reyting sonuçları!

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total izleyici grubunun ilk sırasını ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada gene ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt alırken, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda da birinci sırada Yalnız Kurt, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Yalnız Kurt

Arka Sokaklar

Esra Erol’da

Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Aziz

Kaderimin Yazıldığı Gün

Arka Sokaklar(özet)

Show Ana Haber

ATV Ana Haber

AB İLK 10 PROGRAM

Yalnız Kurt

Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

Arka Sokaklar

Aziz

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Esra Erol'da

Kaderimin Yazıldığı Gün

Kırmızı Oda

Aziz(Özet)

Arka Sokaklar(Özet)



