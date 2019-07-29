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29 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

29 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.

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