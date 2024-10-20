3-0'lık galibiyette Icardi'ye övgü yağarken dikkat çeken 'penaltı' çıkışı! "4'e 5'e giderdi

Milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'un konuğu oldu. Mauro Icardi'nin iki gol kaydettiği maçta Victor Osimhen de jeneriklik röveşata golüyle galibiyeti taçlandırdı. Sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyetle ayrıldığı maçın ardından spor yazarları maça ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulundu.

İşte spor yazarlarından Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası gelen yorumlar...

"OKAN BURUK'U OKAN BURUK YAPAN ŞEY..."

Uğur Meleke (Hürriyet): Okan Buruk’u bence Okan Buruk yapan esas şey de zaten, hem futbolculuğunda hem teknik adamlığında dipten tırnaklarıyla kazımak zorunda kalması. Hiçbir görevin ona altın tepside sunulmaması. Teknik direktörlük stilinde, futbolcu idaresinde de bence o mücadeleci kariyerinin izlerini görüyoruz. Dikkatli sporseverler hatırlarlar: Gomis’in Galatasaray’dan kopma nedeni, Okan Buruk’un gole ihtiyaçları olan bir maçta oyuna onu değil Barış Alper’i sokması idi. Zaman Buruk’u haklı çıkardı, Barış Alper çok çalışarak ve gelişerek A milli takım seviyesinde bir sporcu oldu. Okan Hoca’nın şimdilerde dokunduğu adam da Yunus Akgün. Yunus da dipten çıktı. Düşüşte olan kariyerini toparladı Okan Hocası ile el ele vererek. Önceki hafta Alanya maçında sol açıktı, dün sağ açık. Her iki müsabakada da mobil oynadı, dolaşarak gezerek dengesini bozdu rakip savunmaların. Antalya’da Yunus’un çok yönlülüğünü, hareketli oyununu, mobilitesini, çalışkanlığını seyrederken hep Okan Buruk geldi aklıma. Yunus’a baktığımda zihnim beni ister istemez 90’lardaki genç Okan’a götürüyor çünkü.

"ŞANSLI OLSALARDI 4'E 5'E GİDERDİ"

Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray korkutuyor. Dün gece de iyi top oynadılar. Icardi'nin ceza alanındaki dünya çapında yeteneğiyle maçı koparttılar. Aslında şanslı olsalardı maç 4-5'e giderdi. Fenerbahçe, haftalardır 'Yapı yapı' diyordu, dün gece maalesef sapını gördük. Torreira'ya gösterilen sarı yanlış. Faul yok, yere düşerken topu tutuyor. Her elle oynama sarı olmaz. İlk yarıda İcardi formasından çekile çekile ceza alanı içinde sürülüyor. Hakem 'Devam' diyor, VAR uyuyor. Yine ilk yarıda Kaan Ayhan'ın burnuna atılan tekme kırmızı olması gerekirken yine tık yok. Böyle hakemlik olmaz.

"GÜLE OYNAYA KAZANDILAR"

Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı. Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi. Icardi de yine koşmadan 2 gol atarak moral depoladı! Mertens de ilk yarıda kalitesini yine açıkça gösterdi. Okan Buruk'a çok önemli bir tavsiyem var. Bu maça aldanıp sakın çarşamba günü Avrupa Lig'inde oynayacağı İsveç takımının karşısına da çift santrfor çıkma. Unutma o takım son maçta Roma'yı mağlup etti.

"ICARDI LİDERLİĞİNİ KANITLADI"

Levent Tüzemen (Sabah): Bir penaltısı da verilmeyen Icardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani Icardi lider olduğunu kanıtladı. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Çünkü Kaan da Berkan da orta sahada etkili görev yapabilen oyuncular. Bu ikili iyi oynadılar, etkili paslar attılar ama savunmanın kenarları devre arasında genişletilmeli.

"PENALTI VERİLMELİYDİ"

Mustafa Çulcu (Sabah): Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı. Torreira'ya gösterdiği sarı kartı hakem dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamaya gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz, hatalı bir sarı. 41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında. İlk yarının uzatma dakikalarında Icardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan Icardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. Icardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor. Bırakın tutmayı karakucak sarmalamaya bile bakmıyorlar. Hakem sahada buna penaltı vermeliydi ama vermedi...

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURUP HATA YAPMAYA ZORLUYORLAR"

Reha Kapsal (Fotomaç): Galatasaray maça yine ön alan baskısı ile başladı. Bu oyun prensibi bu maça özel değil. Rakip kim olursa olsun baskıya alıp çözülmesini sağlıyorlar. Bu psikolojik üstünlük hata yapmaya zorluyor. Bu pres anlayışı sarı-kırmızılıların DNA'sında var, nitekim erken golü bulmasına neden oldu. Icardi çıkıyor, Osimhen oyuna giriyor... Jeneriklik gol atıyor, iki gol atan Icardi'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın geldiği seviyeyi ve başarısını net bir şekilde anlatıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır