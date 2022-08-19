3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

ABD'nin Florida eyaletinde bir gölde yüzerken yaklaşık 3.5 metrelik bir timsahla karşı karşıya gelen Juan Carlos La Verde, yüzünde ve kafasındaki ciddi yaralanmalara rağmen hayatta kalmayı başardı. Genç adamın yaşadığı korku dolu anlar bir drone kamerası tarafından kayıt altına alındı.

YARIŞ İÇİN YÜZÜYORDU

İtfaiyeci olarak görev yaptığı ve ABD Hava Kuvvetleri'nin eski bir üyesi olduğu öğrenilen 34 yaşındaki adam o gün, bir açık hava macera oyunları firması tarafından düzenlenen bir yarış için gölde yüzerken o anları bir drone kamerası ile videoya çekiyordu.

MÜCADELE ETTİ

Videoda Juan Carlos La Verde'nin gölde yüzdüğü, sadece bir kaç saniye sonra dev timsah ile ila karşı karşıya geldiği ve hayatta kalabilmek için mücadele ettiği görülüyordu. Timsahın kafasından ısırdığı genç adam, doğru bir hamle yaparak sürüngenin güçlü çenesinden kurtuldu. Hızlıca kıyıya yüzüp acil servisi arayarak yardım istedi.

6 SAATLİK KRİTİK BİR AMELİYAT

Çevredeki görgü tanıklarından birinin de yardımıyla hastaneye kaldırılan Juan, başından ve yüzünden ağır yaralar almıştı ve 6 saatlik kritik bir ameliyat geçirmesi gerekti. Ailesi, talihsiz adamın hastane masraflarını karşılayabilmek için online bir bağış kampanyası başlattı.

ELLERİYLE ÇENESİNİ AÇTI

Kafatasının sağ kısmını kaybeden Juan, geçirdiği ameliyatlar sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Olayın detaylarını anlatan genç adam ''İlk başta hissettiğim sadece dişler ve pullardı. Timsahın ağzının içinde olduğumu anladığım anda ellerimle çenesini açtım ve kafamı kurtardım.'' dedi.

''MUCİZE''

Dişleri hissettiği anda timsahın kendisini öldüreceğini düşünse de yaşadığı kısa bir şaşkınlıkla timsah onu bıraktı. Timsahtan kurtulur kurtulmaz hayatında hiç yüzmediği kadar sert bir şekilde yüzdüğünü söyleyen La Verde, timsahın çok büyük olduğunu kurtulmasını bir mucize olarak gördüğünü belirtti.

Saldırının ardından ciddi bir şekilde yaralanan La Verde şimdilik iyi durumda olsa da gelecekte bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği söyleniyor.

