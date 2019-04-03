Tüm dünyadan görmek için akın akın geliyorlar!

Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistler, 2 lira karşılığında giriş yaptıkları Devri Alem Para Müzesi’nde dünyayı keşfediyor. Turistler, 170 farklı ülkeye ait 700 farklı para biriminden toplam 3 ton 500 kilogram madeni ve kağıt paranın bir arada sergilendiği müzeye yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Esat Kaplan, 30 yıldır topladığı 700 farklı para biriminden toplam yaklaşık 3 ton 500 kilogram ağırlığındaki para koleksiyonunun yer aldığı Devri Alem Para Müzesi’nde hem tarihe nostaljik yolculuk yaşatıyor hem de ziyaretçilerin eski ve yeni para birimlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin 2 TL ücret ile girebildiği müzede Amerika’dan Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'ye, İslam ülkelerinden Avrupa ülkelerine kadar geçmişten günümüze uzanan çok farklı kültür ile medeniyetlere ait para birimleri sergileniyor.

30 YILDA TOPLADI, TARİHİ EVİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Müze sahibi Esat Kaplan, 30 yıl boyunca topladığı paralarla oluşan koleksiyonunu kendisine ait tarihi bir evi müzeye çevirerek, paraları yakından görmek isteyenlerin ziyaretine açtı. Sadece 2 TL karşılığında dünyanın parasını tanımak isteyenlerin müzeye gelebileceğini belirten Kaplan, parası olmayan meraklıların da ücretsiz olarak müzeyi gezebileceğini söyledi.