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Tüm dünyadan görmek için akın akın geliyorlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'e gelen turistler 2 TL ücret ile girdikleri müzede 170 farklı ülkeye ait 700 birimden toplam 3 ton 500 kilo madeni ve kağıt parayı bir arada görebiliyor.

Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistler, 2 lira karşılığında giriş yaptıkları Devri Alem Para Müzesi’nde dünyayı keşfediyor. Turistler, 170 farklı ülkeye ait 700 farklı para biriminden toplam 3 ton 500 kilogram madeni ve kağıt paranın bir arada sergilendiği müzeye yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Esat Kaplan, 30 yıldır topladığı 700 farklı para biriminden toplam yaklaşık 3 ton 500 kilogram ağırlığındaki para koleksiyonunun yer aldığı Devri Alem Para Müzesi’nde hem tarihe nostaljik yolculuk yaşatıyor hem de ziyaretçilerin eski ve yeni para birimlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin 2 TL ücret ile girebildiği müzede Amerika’dan Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'ye, İslam ülkelerinden Avrupa ülkelerine kadar geçmişten günümüze uzanan çok farklı kültür ile medeniyetlere ait para birimleri sergileniyor.

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30 YILDA TOPLADI, TARİHİ EVİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Müze sahibi Esat Kaplan, 30 yıl boyunca topladığı paralarla oluşan koleksiyonunu kendisine ait tarihi bir evi müzeye çevirerek, paraları yakından görmek isteyenlerin ziyaretine açtı. Sadece 2 TL karşılığında dünyanın parasını tanımak isteyenlerin müzeye gelebileceğini belirten Kaplan, parası olmayan meraklıların da ücretsiz olarak müzeyi gezebileceğini söyledi.

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ÖMÜRLERİNDE GÖRMEDİKLERİ PARALARI GÖRÜYORLAR

Ankara’dan Gaziantep'e arkadaşlarıyla birlikte gelen ve müzeyi gezen Ayşegül Uçak, daha önceden hiç görmediği paraları görme şansı yakaladığını anlatarak, “Arkadaşlarımla birlikte Ankara’dan geliyoruz. Gaziantep’e ilk kez geldik. Para müzesi çok değişik bir mekanda yer alıyor. Burası tarihi yansıtıyor. Daha önce hiç görmediğim paraları gördüm. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine ait paralar burada yer alıyor. Öğretici bir yer diyebiliriz. Bence insan geçmişini, tarihi merak ediyorsa bura gelmesi gerekiyor” dedi.

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YAKLAŞIK 3 TON PARAYLA BAŞLADI

Yaklaşık 3 ton madeni ve kağıt para ile Gaziantep’te müzeyi kurduğunu anlatan Esat Kaplan, “Müzemiz ile 2005 yılında faaliyete başladı. Daha sonra engeliler yararına, şehit yakınları ve eğitim yararına çeşitli seriler çatık. Kurduğumuz sabit müzemizle de yaklaşık 3.5 ton parayı sergiliyoruz. Yetkililer bu müzenin kurulmasında ciddi manada destek sağladı. Merkez Bankası’nın bile para müzesi yok. Biz para müzesi dünyada ve Türkiye’de ilk ve tektir. Aynı zamanda burada Nümismatik yani para bilimi üzerine de çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Paranın evrim teorisini araştırıyoruz" diye konuştu.

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DÜNYANIN HER YERİNDEN İNSANLAR GELİYOR

Kaplan, müzeye dünyanın bir çok farklı ülkesinden de ziyaretçilerin geldiğini söyleyerek, para koleksiyonunu ise dünyanın birçok ülkesinden gelen araştırmacıların satın almak istediğini fakat kendisinin satmadığını söyledi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yer alan Devri Alem Para Müzesi sabah 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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