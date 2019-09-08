3 ana kamerasıyla dikkatleri üzerine toplayan Nokia 6.2

Etkinlikte tanıtılan ve dikkat çeken modellerden bir diğeri ise Nokia 6.2’di. HMD Global’in orta segmentteki yeni modeli, 3’lü ana kamerası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Nokia 6.2 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB. Nokia dileyen kullanıcılar için 4GB RAM, 64GB ve 128GB’lık dahili depolama alanı opsiyonunu da sunuyor.

1080 x 2280 px çözünürlüğünde 6.3 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefon su damlası çentiği tarzında bir tasarıma sahip. Telefonun ön tarafındaki 8MP’lik selfie kamerasına, arka yüzde bulunan 16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.0µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 5 MP, depth sensor özelliklerindeki 3’lü ana kamera modülü eşlik ediyor.

3500 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenen Nokia 6.2 kutudan ilk çıktığında ise Android Pie ile çalışacak.

Önümüzdeki aydan itibaren raflardaki yerini alması beklenen modelin başlangıç fiyatı ise 250 euro olarak belirlenmiş durumda.

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