3 ana kameraya sahip Honor 10i tanıtıldı

Aynı Honor 10 Lite gibi Kirin 710 yonga setinden güç alan Honor 10i, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 3400 mAh kapasitesinde ortalama bir pilden besleniyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.21 inçlik ekranla gelen telefon kutudan ilk çıktığında EMUI 9 destekli Android Pie ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmında 24MP + 8MP + 2MP’lik üçlü ana kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise ufak bir çentiğin içerisine konumlandırılmış olan 32MP’lık güçlü bir selfie kamerası mevcut.

Peki Honor 10i fiyatı ne kadar? Özelliklerine bakıldığında Honor’ın yeni modelinin ortalamanın üzerinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle de orta segmentte pek fazla 3 kameraya sahip model olmadığını göze alacak olursak, 10i’nin sınıfındaki cihazlardan bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Honor yeni modeli için 310 dolarlık bir etiket fiyatı belirlemiş. Bu fiyat çok ucuz sayılmaz. Fakat özellikleri göz önüne alındığında makul karşılanabilir.

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