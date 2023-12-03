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  4. 3 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Altın Kafes, Altın Kelebek Ödül Töreni, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

3 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Altın Kafes, Altın Kelebek Ödül Töreni, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

03.12.2023 23:51 | Son Güncelleme:
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3 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yargı, Teşkilat, Altın Kafes, Altın Kelebek Ödül Töreni, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Altın Kafes, Altın Kelebek Ödül Töreni, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 3 Aralık Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları...

3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (26 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

26 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 TESKILAT TRT 1
2 YARGI KANAL D
3 KIRLI SEPETI FOX
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 TESKILAT (OZET) TRT 1
7 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KIRLI SEPETI (OZET) FOX
10 YARGI (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM
1 YARGI KANAL D
2 TESKILAT TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 STAR ANA HABER STAR TV
6 KIRLI SEPETI FOX
7 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV
8 STAR HABER STAR TV
9 YARGI (OZET) KANAL D
10 TESKILAT (OZET) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 YARGI KANAL D
2 TESKILAT TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KIRLI SEPETI FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 YARGI (OZET) KANAL D
8 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV
9 TESKILAT (OZET) TRT 1

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