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3 ay sonra askere gidecekti! Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 02:12 | Son Güncelleme

Karabük'te, işçi emeklisi Ali Gün (60), bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün’ü (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkarak yardım isteyen Emirhan Gün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 ay sonra askere gidecekti! Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak’ta meydana geldi. Ali Gün, iddiaya göre üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün ile ’bilgisayar başında fazla zaman geçiriyorsun’ diye tartıştı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Ali Gün mutfaktan eline geçirdiği bıçakla oğlu Emirhan’a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Emirhan Gün, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım istedi. Ağır yaralanan Emirhan Gün, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgadan dolayı gürültü oluyor diye evden çıkan babaanne ile evin komşusu Seher K.’nın ifadesine başvurdu. Seher K. ifadesinde, ”Emirhan’ı sokakta gördüm. ’Yengem beni kurtar’ diyerek bağırıyordu. Ambulansa haber verdik" dedi. Emirhan Gün’ün 3 ay sonra askere gideceği öğrenildi.

Polis ekipleri Ali Gün’ü olay yerinde gözaltına aldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Karabük ali gün emirhan gün cinayet

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