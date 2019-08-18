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3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık'tan 'benzersiz bir vaka' açıklaması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kazakistan’da bir kadın, mayıs ayında bir kız çocuğuna doğum yaptı. Aradan 3 ay geçtikten sonra ağustos ayında ise bir erkek çocuğu doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, bu durumun çok nadir gerçekleştiğini söyledi.

3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık'tan 'benzersiz bir vaka' açıklaması

Sıra dışı olay, Kazakistan’ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu.

BAKANLIK: BENZERSİZ BİR VAKA

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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"ELLİ MİLYONDA BİR"

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi.

Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan doğum

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