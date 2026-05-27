3 baraj 1 santralde savaklar açıldı!

Elazığ'da yıl boyunca etkili olan yağışların ardından Karakoçan ilçesinde bulunan Pembelik Barajında, savaklar açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi.

Elazığ'da yıl boyunca etkili olan yağışların ardından başta Keban Barajı olmak üzere Özlüce Barajı'nın savakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlanmıştı. Savakları açılan iki barajın ardından Karakoçan ilçesinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde de savaklar açıldı. Kontrollü gerçekleştirilen su tahliyesinde barajın 3 savağı açılırken, o anlar hem havadan hem de karadan görüntülendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, su tahliyesinin baraj işletme planı kapsamında kontrollü şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Elazığ baraj
