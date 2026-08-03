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3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan 3 bin 500 rakımlı İki Yaka Sat Gölleri, ağustos ayında bir yanda erimemiş kar kütleleri, diğer yanda ise yeni açan sarı çiçeklerle ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar!
Çiğdem Berfin Sevinç

İlçe merkezinde mart ayında açan ve nisan ortasında ömrünü tamamlayan sarı çiçekler, yüksek rakımı ve sert iklimi nedeniyle 12 ay boyunca karın eksik olmadığı Sat Gölleri bölgesinde ağustos ayının gelmesiyle henüz boy göstermeye başladı. Bölgede havaların ısınması ve karların yer yer erimeye başlamasıyla ortaya çıkan sarı çiçekler, yemyeşil doğa ve erimemiş kar birikintileriyle birleşerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar! 1

Eşsiz doğasıyla görenleri hayran bırakan bölgeyi ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Yüksekova Ziraat Bankası Müdürü Davut Gündüz, karlı tepeler ile sarı çiçeklerin oluşturduğu bu etkileyici anları fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar! 2

"MEVSİMLERİN AYNI ANDA YAŞANDIĞI BİR DOĞA HARİKASI"

Bölgedeki eşsiz manzaraya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova'nın her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Aşağı vadilerimizde ve ilçe merkezimizde nisan ayında veda ettiğimiz sarı çiçekler, 3 bin 500 rakımlı Sat Gölleri'nde ağustos ayında yeni yeni açıyor. Bir tarafta kıştan kalan kar kütleleri, diğer tarafta baharın simgesi yemyeşil bir doğa ve sarı çiçekler var. İki mevsimin aynı anlarda yan yana yaşandığı bu coğrafya; hem tarımsal biyoçeşitlilik hem de doğa turizmi açısından paha biçilemez bir zenginliğe sahip. Bu bakir güzellikleri korumak, geleceğe aktarmak ve tanıtmak hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.

3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar! 3

3 bin 500 rakımda kışı da baharı da birlikte yaşıyorlar! 4

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova kış bahar çiçek dağ
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