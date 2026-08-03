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Kayısı ağacından bal akıyor! Malatya'da mucize oyuğu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kayısı ağacının gövdesindeki oyuğa yerleşen binlerce bal arısı, ağacı doğal kovana çevirdi. Arıların hummalı çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayısı ağacından bal akıyor! Malatya'da mucize oyuğu

Olay, Darende ilçesine bağlı Günerli Mahallesi 30 Ağustos Mezrası'nda meydana geldi. Mezrada yaşayan Cuma Özdemir'e ait kayısı bahçesindeki bir ağacın gövdesinde bulunan oyuğa yerleşen bal arıları kısa sürede ağacı doğal kovana dönüştürdü.

Kayısı ağacından bal akıyor! Malatya da mucize oyuğu 1

ARALIKSIZ MESAİ

Binlerce arının aynı anda giriş çıkış yaptığı oyukta arıların bal üretimi için yoğun mesai harcadığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, arıların düzenli şekilde ağacın gövdesindeki oyuğa girip çıktığı, petek oluşturmak ve bal yapmak için aralıksız çalıştığı yer aldı.

Kayısı ağacından bal akıyor! Malatya da mucize oyuğu 2

Bahçe sahibi Cuma Özdemir, kayısı bahçesindeki ağacın bölgeye gelen vatandaşların da ilgisini çektiğini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal kayısı Malatya ağaç
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