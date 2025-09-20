Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

3 bin yıllık firavun bileziği kaybolmuştu! Akıbeti belli oldu! Hırsızlar bakın ne yapmış...

Mısır Kahire Müzesi'nde kaybolan 3 bin yıllık firavun bileziği hırsızlar tarafından eritilmiş.

3 bin yıllık firavun bileziği kaybolmuştu! Akıbeti belli oldu! Hırsızlar bakın ne yapmış...

13 Eylül'de Mısır Kahire Müzesi'nin restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Dönem'e ait altın bir bileziğin kaybolduğu anlaşıldı. Soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiği belirlendi.

3 bin yıllık firavun bileziği kaybolmuştu! Akıbeti belli oldu! Hırsızlar bakın ne yapmış... 1

BİR İŞÇİYE SATMIŞ

Tüccarın, bileziği 3 bin 750 dolara bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 4 bin dolara altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı, onun da bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü ortaya çıktı.

3 bin yıllık firavun bileziği kaybolmuştu! Akıbeti belli oldu! Hırsızlar bakın ne yapmış... 2

Mısır İçişleri Bakanlığı şüphelilerin yakalandığı, suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğunu açıkladı. Üç bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti. (Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ultra zenginler akın ediyor! Lüks evler satışa çıktı! İşte fiyatları...Ultra zenginler akın ediyor! Lüks evler satışa çıktı! İşte fiyatları...
Hükümet ücretsiz yemek veriyordu! 846 öğrenci zehirlendiHükümet ücretsiz yemek veriyordu! 846 öğrenci zehirlendi

Anahtar Kelimeler:
Mısır bilezik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.