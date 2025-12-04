Dünyada bir ilk! Bu kediye hapis cezası verildi! Suçları bakın ne

Fransa'da Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes'in sarman kedisi Remi, mahkeme kararıyla resmen "ev hapsine" alındı.

BAHÇEYE ÇIKMASI YASAKLANDI

Komşuların mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde kedinin bahçesine dışkıladığı, ıslak sıvaya pati izi bıraktığı ve komşusunun yorganına işediği öne sürüldü. Mahkeme, 90 sayfalık detaylı bir karar yazarak hayvanın sahibini sorumlu buldu ve Remi'nin bahçeye her izinsiz ziyareti için 30 euroluk cezaya tabi olmasına hükmetti. Ayrıca kediye de ev hapsi verildi.

"KESİN KANIT YOK"

Kedi sahibi Valdes ise "Dosyayı elime aldığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü ortada Remi'nin suçlu olduğunu gösteren kesin bir kanıt yok. Üstelik mahallede ona benzeyen başka bir sarman daha var. Komşunun fotoğrafları bile bahçeden geçen birçok farklı kediyi gösteriyor" dedi.

Fransa Hayvan Koruma Dernekleri karara tepki gösterdi. "Bu karar emsal olursa kedilere tasma zorunluluğu bile gelebilir" açıklaması yaptı. Remi ev hapsi verilen ilk kedi olarak kayıtlara geçti.