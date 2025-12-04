Yılın son Süper Ay'ı bu gece görülecek!

Yılın son Süper Ay'ı bu gece gökyüzünü süsleyecek. Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston, Ay’ın gece yaklaşık 357 bin 219 kilometre uzaklıkta olacağını söylüyor.

DOLUNAY'IN ADI: "COLD MOON"

Süper Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve daha parlak görünen dolunaylar için kullanılan bir terim. Aralık 2025 dolunayı yılın son Süper Ay'ı olacak. Aralık dolunayı, yılın en uzun geceleri ve soğuk havayı temsil ettiği için “Cold Moon” olarak biliniyor.

Bu yıl 7 Ekim, 5 Kasım ve bu gece olmak üzere yalnızca üç Süper Ay gerçekleşti. 2026 yılında da üç Süper Ay olacak. İlki 3 Ocak’ta bekleniyor.