3 çocuk, 5 torun sahibi: 62 yaşında askere çağırıldı! 'Aslan gibi yaparım'

Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, çifte vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye’de asker kaçağı olarak göründüğünü jandarma kontrolünde öğrendi. Askerliğe elverişli olup olmadığı, girdiği sağlık heyetinin vereceği raporla netlik kazanacak.

Genç yaşta Almanya’ya göç eden, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. Duisburg kentinde eğitimini tamamladıktan sonra Alman vatandaşı olan Metan, burada mali danışman olarak işe başladı. Bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen Metan, 62 yaşında emekliliğini sürdürürken asker kaçağı olduğunu öğrendi.

JANDARMANIN YOL KONTROLÜNDE ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma denetiminde durdurulduğunu belirten Metan, yapılan kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünün kendisine bildirildiğini söyledi.

Bunun üzerine askerlik şubesine başvurduğunu ifade eden Metan, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini ve askerlik durumunun sağlık raporuyla netleşeceğini kaydetti.

"GİT DENİLİRSE ASLAN GİBİ ASKERLİĞİMİ YAPARIM"

Ali Osman Metan, "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ordu
