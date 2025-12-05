Yer: Kayseri! Tüyler ürperten rivayetler! Nasıl geldiği bilinmiyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerinde semboller ve yazıların bulunduğu mezarlıktaki taşlar gizemini korurken Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, taşların incelenmesi ve üzerindeki yazıların deşifre edilmesi gerektiğini belirtti.

NASIL GELDİĞİ MERAK EDİLİYOR

İlçedeki bir mahalle mezarlığında üzerinde semboller ve yazıların bulunduğu iki taş ilgi odağı oldu. Taşların arka ve ön yüzünde figürlerin bulunduğu, çeşitli sembollerin çizildiği görünürken taşların mezarlığa nasıl ve nereden geldiği ise merak konusu oldu.

Taşların bulunduğu mezar hakkında çeşitli rivayetlerin olduğunu aktaran ÇEKÜL İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Burada iki tane mezar taşı var. Mezar taşı; buradaki en enteresan mezar taşı. Sonraki yıllarda buraya yeni bir mezar yapılmış. İki taşın hikayesini biliyoruz; kervan yolu üzerinde olan olaydan sonra ölen bir kişiye ait olduğu varsayılmakta. Ama bu da çok uzunca bir tarih değil, belki geçen yüzyıla ait bir bilgi. O dönem kervancıbaşı ile bir bekçi arasında kavga olmuş ve kavga neticesinde bekçi kervancıbaşını öldürmüş. Rivayet odur ki bir şekilde buraya getirilerek defnedilmiş. Bu bölgenin insanı da belli bir noktaya kadar anlatıyor. Daha da ilginç olan kısmı; buraya defin yapıldıktan sonra İncesu'daki eski yapılardan buraya bazı taşların getirildiği yönünde bir rivayet de var" dedi.

"BURAYA AİT OLMAYAN ÖNEMLİ BİR TAŞ"

Taşların incelenmesi ve üzerindeki yazıların deşifre edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özsoy, "Buradaki iki taşa çok yakından baktığınız zaman bizi en çok şaşırtan buraya ait olmayan bir taş. Bu kadar ihtişamlı bir mezar taşını ilk gördüğümüzde Selçuklu dönemini anlatan bir görüntü var. Çeşitli figürler var, oldukça sanatvari bir duruşu da var. Bununla beraber belki bir eksik kitabe olabilir. Bölgede bulamadığımız veya eksik olan bir kitabe buraya nakledilmiş olabilir. Veya bir kümbet parçası olabilir, yazı sitili uyuyor. Başka bir tahmin de bu bir lahit olabilir, Türk İslam Kültürü'nde böyle yapılarımız var. Bu lahit buraya yatay değil de dikine yerleştirilmiş olabilir. Arkasına ve önüne baktığımız zaman her iki tarafında da süslemelerin olması benzer çağrışım yapıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; buraya ait olmayan bir taş. Gerçekten bu hikaye doğru mu, onu da bilemiyoruz. Fakat çalışılması gereken, üzerinde yazanların deşifre edilmesi gereken önemli bir taş olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır