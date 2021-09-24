Kahvaltıda klasik yumurta tariflerinden sıkılanlar için 3 yaratıcı yumurtalı kahvaltılık tarifi

Yumurta söz konusu olunca aklımıza ilk gelen şey omlet veya sahanda yumurta gibi tarifler oluyor. Ancak yumurtayla yapılan tarifler bununla sınırlı değil! Yumurtayı değişik şekillerde kullanarak tüm gönülleri fethedebilirsiniz. Şimdi klasik tariflerden biraz uzaklaşarak yumurta ile yapabileceğiniz ilginç tariflere göz atalım...

YUMURTA DOLMASI

MALZEMELER:

2 yumurta

2 dal maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

YAPILIŞI:

Küçük bir tencereye yumurtaları koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Yumurtaları katı kıvama gelene kadar haşlayın.

Yumurtaları soğutun ve kabuklarını soyun.

Boylamasına olacak şekilde ikiye kesin.

Yumurtaların sarılarını dikkatlice ayırın.

Yumurta sarılarını tabağa alın.

Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak yumurtalara ekleyin.

Baharatları da atarak iyice ezin.

Karışımı yumurta beyazlarının içine doldurun.

Servis tabağına aldığınız yumurtaların üzerine biraz zeytinyağı ve pul biber gezdirerek servis edin.

ÇILBIR

MALZEMELER:

3 yumurta

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak (İsteğe bağlı)

SOSU İÇİN

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Kuru nane

YAPILIŞI:

Yoğurda az bir miktar tuz koyun.

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek çırpın.

Yoğurdu servis tabağına yayın.

Tencereye 1 litre su koyun ve ocağa alın.

Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve sirkeyi koyarak kaynatın.

Su kaynadıktan sonra 1 yumurtayı suyun içerisine kırın.

3 dakika sonra yumurtayı delikli bir kepçe yardımıyla alın ve yoğurdun üzerine koyun.

Diğer yumurtaları da aynı şekilde pişirin.

Bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı biber ve naneyi koyup kızdırın.

Hazırladığınız sosu yumurtaların üzerine dökerek sıcak bir şekilde servis edin.

YUMURTALI BAYAT SİMİT KEBABI

MALZEMELER:

1 simit

1 yemek kaşığı erimiş tereyağı

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk

Tuz

Fesleğen

HAZIRLANIŞI: