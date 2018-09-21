3'er 5'er yedirir: Tok olsanız bile hayır diyemeyeceğiniz 8 börek tarifi

O kadar pratik bir tarif ki tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Size şimdiden afiyet olsun :) Porsiyon kontrolü olmadığının bilgisini şimdiden verelim ki günah bizden çıksın... Tarifin detayları için tıklayın.
Karşınızdaki börek sıradan tariflerden çok başka. Bir kere lahmacunu asla aratmayacaktır. Yerken bir yandan da börek hissini vermekten vazgeçmeyecektir. Her türlü damak çatlatacak anlayacağınız. Tarifin detayları için tıklayın.
Görünüşünün havalı olmasının yanında yapılışı da bir o kadar pratik olunca, yapıp sıcak sıcak yemekten başka çare kalmıyor. Şişe dizdik bugün patatesli sucuklu böreğimizi. İç malzemesi leziz mi leziz, görünüşü de şeker mi şeker oldu. Yanına çay demlemesi de sizden... Detayları için tıklayın.
Sırada besleyici bir börek tarifi var. Yeşil mercimeğin yemeğinden ya da çorbasından sıkılanlar için alternatif bir tarif oluyor. Üstelik son derece leziz! Tarifin detayları için tıklayın.
Yaz aylarına yakışan 3 otlu böreği son kez yapalım istiyoruz. Dönemin en taze otlarını da kullanabilirsiniz. Nasılsa lezzeti hiç değişmeyecek. Tarifin detayları için tıklayın.
Patlıcanı nereye koysak yakışıyor yahu, bu yüzden galiba patlıcanla küçük bir aşk yaşıyoruz :) El açması hamur, kaşar peyniri ve köz patlıcan üçlüsü bir araya gelip damak çatlatmaya hazırlanıyor. Detayları öğrenmek için tıklayın.
Kış sebzeleri bir araya geliyor ve ortaya muazzam bir lezzet çıkartıyorlar. Börek gibi ama mücver gibi de :) Dileyenler bu tarifimizi börek olarak kabul edebilir. Tarifin detayları için tıklayın.
Daha önce biberiyeli börek duydunuz mu? Pek alışkın olmadığımız bir lezzet olsa da tadına bakınca hemen benimseyeceğinizi düşünüyoruz. Biberiyenin aroması peynir ve hamurla buluşunca ortaya güzel bir lezzet çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.
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