3'er 5'er yedirir: Tok olsanız bile hayır diyemeyeceğiniz 8 börek tarifi

Buz kalıbında çıtır börek

O kadar pratik bir tarif ki tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Size şimdiden afiyet olsun :) Porsiyon kontrolü olmadığının bilgisini şimdiden verelim ki günah bizden çıksın... Tarifin detayları için tıklayın.

Lahmacun börek

Karşınızdaki börek sıradan tariflerden çok başka. Bir kere lahmacunu asla aratmayacaktır. Yerken bir yandan da börek hissini vermekten vazgeçmeyecektir. Her türlü damak çatlatacak anlayacağınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Şişte patatesli börek



Görünüşünün havalı olmasının yanında yapılışı da bir o kadar pratik olunca, yapıp sıcak sıcak yemekten başka çare kalmıyor. Şişe dizdik bugün patatesli sucuklu böreğimizi. İç malzemesi leziz mi leziz, görünüşü de şeker mi şeker oldu. Yanına çay demlemesi de sizden... Detayları için tıklayın.

Yeşil mercimekli börek



Sırada besleyici bir börek tarifi var. Yeşil mercimeğin yemeğinden ya da çorbasından sıkılanlar için alternatif bir tarif oluyor. Üstelik son derece leziz! Tarifin detayları için tıklayın.

3 otlu börek



Yaz aylarına yakışan 3 otlu böreği son kez yapalım istiyoruz. Dönemin en taze otlarını da kullanabilirsiniz. Nasılsa lezzeti hiç değişmeyecek. Tarifin detayları için tıklayın.