Su böreği tarifi: Lezzetli su böreği nasıl yapılır? Pratik su böreği tarifleri!

Türk mutfağında çeşit çeşit börek bulunur ki su böreği bunların için de en yaygın yapılıp yenenlerinden biridir. Genellikle beyaz peynir ile yapılır. İyi tutturulursa hem hafif hem de oldukça lezzetli olur. Pratik bir su böreği tarifi ile aileniz veya misafirleriniz için çay yanında güzel gidecek lezzetli bir su böreği yapabilirsiniz. Sizinle klasik su böreği tarifi ile birlikte, pratik ve yapımı çok daha kolay olan yalancı su böreği tarifini paylaştık. SU BÖREĞİ TARİFİ İçerik olarak gayet basit olan su böreğinin yapımı biraz ustalık isteyebilir. Ancak hamur işlerine aşinaysanız bu su böreği tarifi ile kolayca nefis bir su böreği yapabilirsiniz. Sadece daha önce yapmadıysanız hamurları su da dağılmadan kaynatma kısmı farklı gelebilir. Su böreği tarifi için kullanacağınız malzemeler şunlardır: 1 kg un

1 su bardağı süt

3 tane yumurta

400 gr yağsız beyaz peynir

Yarım tencere sıcak su

6 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

3 - 4 dal maydanoz Yapılışı: Tabii ki su böreğinin yapımına hamurdan başlıyoruz. Bir karıştırma kabına koyduğunuz 1 kilo unun için 3 adet yumurta kırın. Sonra 1 su bardağı süt ile 1 tatlı kaşığı tuz da ilave edip 5 dakika kadar yoğurun. Hamurun kulak memesi kıvamına gelmesi gerekiyor.

Kıvamını alan hamuru kalın kalın eşit parçalara (beze) bölün. Ardından bu dilimleri elinizde yuvarlayın. Hamur bezelerini mümkün olduğu kadar ince açın (2 mm). Açıp yufka haline getirdiğiniz hamurlardan bir tanesini kullanacağınız fırın tepsisine kenarlardan sarkacak şekilde serin. Açtığınız diğer yufkaları ise dörde bölün. Yufkaları hazırlarken arzu ederseniz yapışmaması için hamur açtığınız yüzeye un serpebilirsiniz. Sıra geldi su böreğine adını da veren işleme. Bunun için geniş ve derin bir tencerenin yarısına kadar sıcak su dolduran ve kaynatın. Dörde böldüğünüz hamurları kaynar suya atın. Yufkaları 2 dakika kadar çevirerek kaynatıp yumuşatın. Yufkaların dağılmamalarına özen gösterin. Yumuşayan yufkaları kevgirle sudan çıkartın ve bir kabın içinde koyduğunuz soğuk suya sokarak soğumalarını sağlayın. Sonra da bir süzgece yerleştirerek sularını süzün. Tüm bu işlemlerde yufkaların dağılmaması en önemli şeydir. Yufkaları hazırladıktan sonra böreğin iç malzemesini yapmaya başlayabiliriz. Yufkasının aksine klasik su böreğinin iç malzemesinin yapımı oldukça basittir. İçinin yapımı tek yapmanız gereken ince ince kıydığınız 3 ila 4 dal maydanozu ince ince kıyın. Maydanozları peynirle karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Şimdi yufkaları dizip böreğin için yerleştireceğiz. Bir kapta 6 yemek kaşığı tereyağını eritin. Önce fırına ilk koyduğumuz yufkayı yağlayın. Ardından böldüğünüz yufkaların yarısını fırın tepsisine büzgülü olacak şekilde dizmeye başlayın. Her katmanda erimiş tereyağı gezdirin. Yarısı bitince iç harcını serpin ve kalan hamurları da yine tereyağı ile yağlayarak devam edin. Bu iş bitince en alttaki yufkanın taşan kısımlarını yukarı alarak üst tarafı kapatın ve yine yağlayın. Hazırlamış olduğunu tepsiyi önceden 160 dereceye ısıtılmış fırına yerleştiriyoruz. Yufkaların üstü iyice kızarıncaya kadar 30 dakika fırında tutuyoruz. Börek pişince fırından çıkartın ve kısa bir süre soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ Su böreğinin haşlama kısmı ile uğraşmak istemiyorsanız sizin için pratik ve yapımı oldukça kolay bir tarifimiz var. O kadar ki makarna yapmayı biliyorsanız yalancı böreğini de kolaylıkla yapabilirsiniz. Klasik su böreğinin aksine adı üstünde yalancı su böreğinde yufkaların su da haşlanma aşması bulunmuyor. Yalancı su böreği için gerekli malzemeler şunlardır: