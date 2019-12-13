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3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı. Cinsel saldırı olayı, çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrencinin cinsel saldırı olayını yakınlarına anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri şahsı her yerde aradı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.’nin İstanbul’da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir gülşehir Çocuk istismarı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
3 ERKEK ÇOCUĞA TECAVÜZ EDEN NAMUSSUZUN ADI S.S OLARAK GEÇİYOR TAM ADI AYIP OLMASIN UTANMASIN DİYE Mİ YAZILMIYOR BU NASIL KANUN?
ya aynı adı taşıyan namuslu ve şerefli insanlar ne olacak.
sapıklara,teröristlere idam şart..
Bayanlara tecavüz edildiği zaman açık giyinmese idi , akşam sokakta ne işi vardı, diyerek bahane üretenler , çocuklara ( kız , erkek ) , çok affedersiniz hayvanlara tecavüz olunca bahaneniz ne oluyor ? Yani sapıklığın giyimle , gece sokağa yalnız çıkma ile vb. şeylerle ilgisi yok ? Kimse kendini kandırıp , mağduru suçlu çıkarmaya çalışmasın. Suçlularında hangi konuda olursa olsun ( hırsızlık , rüşvet, tecavüz , darp vb. ) , ismi açık açık yazılsın , yüzü de buğulanmasın . Herkes görsün tanısın ki ona göre tavrını alsın , o kişi de bir daha utancından sokağa çıkamasın.
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