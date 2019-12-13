3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrencinin cinsel saldırı olayını yakınlarına anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri şahsı her yerde aradı.
Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.’nin İstanbul’da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 4 yorum