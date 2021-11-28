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İrmikle neler neler yapılıyormuş! 3 enfes irmikli tatlı tarifi

27.11.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinize çözüm olacak, anında hazırlaması çok kolay ve leziz tatlı tarifleri arayanlara müjde! Evinizde her zaman bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, mükemmel kıvamını ve eşsiz lezzetini irmikten alan 3 farklı irmikli tatlı tarifini sizin için derledik. İşte detaylar...

İrmikle neler neler yapılıyormuş! 3 enfes irmikli tatlı tarifi

Hazırlamak için çok çeşitli malzemeler gerektirmeyen bu 3 irmik tatlısına bayılacaksınız! Bu enfes tatlıların tadı misafirlerinizin damağında kalacak!

9 KAŞIK TATLISI

MALZEMELER

  • 1 litre süt

  • 9 yemek kaşığı toz şeker

  • 9 yemek kaşığı irmik

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket şekerli vanilin

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye sütü, irmiği ve toz şekeri ekleyip orta ateşte pişirin. Dibinin tutmaması için pişirirken sürekli karıştırmaya özen gösterin.

  • Karışım muhallebi kıvamını alıp kaynamaya başlayınca altını kısın.

  • Tereyağı ile vanilini ekleyip karıştırın ve iyice yedirince tatlıyı ocaktan alın.

  • Tatlıyı bir servis kabına döküp bir spatula yardımıyla düzeltin.

  • Servis etmeden önce 4-5 saat boyunca buzdolabında dinlendirin ve istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

  • Tatlının üzerini Antep fıstığı veya ceviz içiyle süsleyin.

ÇİKOLATALI İRMİK HELVASI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı irmik

  • 40 gram bitter çikolata

  • 3 yemek kaşığı ceviz içi

  • 50 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerenin içine şerbet için gerekli olan sütü, suyu ve toz şekeri koyun. Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. Ardından şerbetinizi beklemeye alın.

  • Başka bir tencereye sıvı yağ ile tereyağını alın.

  • Tereyağı eriyince irmiği ekleyip kahverengi olana kadar kavurun. İrmik istenen rengi alınca ceviz içini ekleyip 2-3 dakika daha kavurun.

  • Karışıma şerbeti azar azar ekleyerek karıştırın. Şerbetin sıcak olmasına özen gösterin.

  • Orta ateşte sürekli karıştırarak şerbeti tamamen çekene kadar pişirin.

  • Altını kapatıp bitter çikolatayı ekleyin ve çikolata eriyene kadar karıştırın.

  • Son olarak üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika demlendirin.

SÜTLÜ İRMİK TOPLARI

MALZEMELER

  • 8 yemek kaşığı irmik

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 su bardağı süt

  • 1 paket şekerli vanilin

  • 8 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 paket toz kremşanti

  • Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerede sütü, irmiği ve toz şekeri sürekli karıştırarak muhallebi haline gelene kadar pişirin. Muhallebiye tereyağı ve vanilin ekleyip iyice yedirin.

  • Muhallebiyi soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına ulaşınca soğuyup kıvamının yoğunlaşması için buzdolabında dinlendirin.

  • Soğuyan muhallebiye 1 paket kremşanti ekleyip iyice yoğurun.

  • Elde ettiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve Hindistan ceviziyle kaplayın.
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Anahtar Kelimeler:
irmik helvası tarifi
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