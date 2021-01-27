3 farklı kocadan 3 çocuk! Kate Hudson pandemide ebeveynliğin zorluğunu anlattı

Sevgilisi Danny Fujikawa'dan 2 yaşında Rani Rose, eski nişanlısı Matt Bellamy'den 9 yaşında Bingham ve eski kocası Chris Robinson'dan 17 yaşında Ryder isimli 3 çocuğu olan Kate Hudson, ebeveynlik hakkında Sunday Today'e konuştu.

41 yaşındaki oyuncu "Birden fazla baba var, her yerde çocuklarım var... Aslında 'Evet, çok harika ve... icabına bakıyoruz' falan demek istiyorum ama gerçek şu ki; harika günler de var, kendime şükretmeyi hatırlatmam gereken günler de" dedi.

Independent'ın haberine göre; Altın Küre ödüllü Hudson yaşadığı süreci "Bir milyon yıl düşünsem bir yılı tek bir yerde geçireceğim aklıma gelmezdi. Bu kadar çok çocuğunuz olduğunda, bazen banyonuzda saklandığınız, 'Lütfen, lütfen beni buradan çıkarın!' dediğiniz anlar oluyor" diye anlattı.

2018'den beri müzisyen Fujikawa'yla birlikte olan Hudson, ebeveynliğin tecrit sırasında bir numaralı önceliği olduğunu söyledi.



Oyuncu "Hayatımda gerçekten yüksek olan beklentilerimin hepsi, çocuklarımla ilgili olanlardan ibaret. Ve aile meseleleriyle falan ilgili. Bunun dışında, sanki, koyvermiş gibiyim. Saçımı süpürge ediyorum, daha sonra da çekip gidiyor ve en iyisini umuyorum" diye ekledi.