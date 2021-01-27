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  4. 3 farklı kocadan 3 çocuk! Kate Hudson pandemide ebeveynliğin zorluğunu anlattı

3 farklı kocadan 3 çocuk! Kate Hudson pandemide ebeveynliğin zorluğunu anlattı

27.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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3 farklı kocadan 3 çocuk! Kate Hudson pandemide ebeveynliğin zorluğunu anlattı

Üç farklı babadan, üç çocuk yetiştiren Amerikalı oyuncu Kate Hudson pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Sevgilisi Danny Fujikawa'dan 2 yaşında Rani Rose, eski nişanlısı Matt Bellamy'den 9 yaşında Bingham ve eski kocası Chris Robinson'dan 17 yaşında Ryder isimli 3 çocuğu olan Kate Hudson, ebeveynlik hakkında Sunday Today'e konuştu.

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41 yaşındaki oyuncu "Birden fazla baba var, her yerde çocuklarım var... Aslında 'Evet, çok harika ve... icabına bakıyoruz' falan demek istiyorum ama gerçek şu ki; harika günler de var, kendime şükretmeyi hatırlatmam gereken günler de" dedi.

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Independent'ın haberine göre; Altın Küre ödüllü Hudson yaşadığı süreci "Bir milyon yıl düşünsem bir yılı tek bir yerde geçireceğim aklıma gelmezdi. Bu kadar çok çocuğunuz olduğunda, bazen banyonuzda saklandığınız, 'Lütfen, lütfen beni buradan çıkarın!' dediğiniz anlar oluyor" diye anlattı.

2018'den beri müzisyen Fujikawa'yla birlikte olan Hudson, ebeveynliğin tecrit sırasında bir numaralı önceliği olduğunu söyledi.
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Oyuncu "Hayatımda gerçekten yüksek olan beklentilerimin hepsi, çocuklarımla ilgili olanlardan ibaret. Ve aile meseleleriyle falan ilgili. Bunun dışında, sanki, koyvermiş gibiyim. Saçımı süpürge ediyorum, daha sonra da çekip gidiyor ve en iyisini umuyorum" diye ekledi.

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Annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell tarafından büyütülen aktris, biyolojik babası müzisyen Bill Hudson'la yeniden bağlantı kurmak istediğini itiraf etti ve birbirlerinden uzak kalmalarını "41 yıllık mesele" olarak nitelendirdi:
Güzel bir annem var. Devreye girip, hayatımızda güvenilir bir baba figürüne sahip olmanın ne olduğunu anlamamda büyük, çok büyük bir rol oynayan bir üvey babam var. Ama bu babamızı tanımadığımız gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Hudson ardından "Sanırım bu süreçten geçtikçe... babama bakıp 'Biliyorsun, sevgi hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. Nasıl sıkıntılar yaşanırsa yaşansın sevgi her zaman oradaydı' falan demek istiyorum" ifadelerini kullandı ve "İyileşmek kişisel bir şey ve bence insanlar bu konuda yalnız olmadıklarını bazen duymak istiyor" diye ekledi.


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