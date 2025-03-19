Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilince o da kendini tutamadı! Armağan Çağlayan analizleriyle gündemde

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı.

Bu kararın yankıları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi'nin diploma kararı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu karara kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu.

KENDİNİ TUTAMADI

Çağlayan; ''Okuduğum hiçbir idare hukuku normuna uymuyor karar gerekçesi. Çünkü “açık hatayı” yapan devletin kurumu. Yani İstanbul üniversitesi. Üniversitenin yaptığı “Açık hata” yüzünden kazanılmış bir hak iptal edilemez. İdare hukukunun en temel prensibi “müktesap hak” kavramına aykırı. Türkiyeyi uzun bir “idare Hukuku” davası ve süreci bekliyor.'' ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti; ''Lehine sonuç doğuran kişi hile ile idareyi yanıltmaması durumunda yapılan işlemin iptali ve geri alınması söz konusu olamaz'' Prof. Dr. Lütfi Duran bu temel ilkeyi derslerde kaç kere tekrar etti ben saymadım.''

Çağlayan sözlerini 'Sevgili arkadaşlar, hukuk teknik bir konudur. İdare hukuku daha da teknik bir konudur. Teşekkürler' diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü ismin analizleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.