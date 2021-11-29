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Hamur açmaya, taze yufkacı peşinde koşmaya son! Hamursuz ve yufkasız en leziz börek tarifleri

29.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatlerinin vazgeçilmezi börekler için incecik hamurlar açmak veya tazecik yufkalar almak zorunda değilsiniz. Hamursuz ve yufkasız da parmak yedirten enfes börekler yapabilirsiniz. Siz de "Saatlerce unla, hamur yoğurmayla, yufkayla uğraşmadan çabucak leziz börekler pişireyim." diyorsanız doğru yerdesiniz!

Hamur açmaya, taze yufkacı peşinde koşmaya son! Hamursuz ve yufkasız en leziz börek tarifleri

Misafirleriniz gelecek ve hamur açmaya zamanınız yok. Aksi gibi evde yufka da bitmiş. Telaşlanmayın! Sizin için evdeki birkaç malzemeyle çabucak pişirebileceğiniz 3 farklı börek tarifi hazırladık. İşte, o enfes tarifler...

PEYNİRLİ BİBER BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 8 adet kapya biber

  • 500 gram lor peyniri

  • 2 adet yumurta

  • Yarım demet dereotu

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Pane için:

  • 2 su bardağı un

  • 2 su bardağı galeta unu

  • 2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle biberleri güzelce közleyin. Közlenen biberlerin kabuklarını soyun ve süzgecin içinde bekletin.

  • Bir kapta lor peynirine yumurta, dereotu, maydanoz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Biberlerin ortasına harcı yayın, köşeleri elinizle bastırarak kapatın.

  • Doldurduğunuz biberleri önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta ununa batırıp işlemi tekrarlayın.

  • Biberleri tavada arkalı önlü kızartın.

  • Servis tabağına aldığınız biberleri sıcak servis edin.

UNSUZ PIRASA BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 400 gram pırasa

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Dereotu

  • Çörek otu

HAZIRLANIŞI

  • Pırasaları yıkayıp süzün ve incecik doğrayın.

  • Yağ eklemediğiniz yapışmaz bir tavada pırasaları rengi solana kadar kavurun.

  • Bir kapta bütün malzemeleri iyice karıştırın.

  • Pırasaları karışıma ekleyip bir kez daha karıştırın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine karışımı güzelce yayın.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

  • Üstü kızarınca çıkarıp sıcak servis edin.

TAVADA PATATES BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 6 adet küçük patates

  • 2 adet yumurta

  • Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

  • Patateslerin kabuklarını soyup rendenin büyük tarafıyla rendeleyin. Suyunu iyice sıkıp bir kaba alın.

  • Başka bir kaseye yumurtaları kırın ve baharatları ekleyip iyice çırpın.

  • Çırpılmış yumurtayı patateslerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın.

  • Bir tavaya zeytinyağını dökün. Isınan tavaya karışımın yarısını alıp tavanın kapağını kapatın.

  • Patatesin altı hafifçe kızarmaya başladığında rendelenmiş kaşar peynirinden serpin.

  • Üzerine kalan karışımı dökün ve bastırarak yayın.

  • Tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

  • Pişen böreğin üzerine bir tabak kapatıp tavayı ters çevirin.

  • Böreği dilimleyerek servis edin.

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