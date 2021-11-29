Hamur açmaya, taze yufkacı peşinde koşmaya son! Hamursuz ve yufkasız en leziz börek tarifleri

Misafirleriniz gelecek ve hamur açmaya zamanınız yok. Aksi gibi evde yufka da bitmiş. Telaşlanmayın! Sizin için evdeki birkaç malzemeyle çabucak pişirebileceğiniz 3 farklı börek tarifi hazırladık. İşte, o enfes tarifler...

PEYNİRLİ BİBER BÖREĞİ

MALZEMELER

8 adet kapya biber

500 gram lor peyniri

2 adet yumurta

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Pane için:

2 su bardağı un

2 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

Öncelikle biberleri güzelce közleyin. Közlenen biberlerin kabuklarını soyun ve süzgecin içinde bekletin.

Bir kapta lor peynirine yumurta, dereotu, maydanoz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Biberlerin ortasına harcı yayın, köşeleri elinizle bastırarak kapatın.

Doldurduğunuz biberleri önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta ununa batırıp işlemi tekrarlayın.

Biberleri tavada arkalı önlü kızartın.

Servis tabağına aldığınız biberleri sıcak servis edin.

UNSUZ PIRASA BÖREĞİ

MALZEMELER

400 gram pırasa

3 yemek kaşığı lor peyniri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Dereotu

Çörek otu

HAZIRLANIŞI

Pırasaları yıkayıp süzün ve incecik doğrayın.

Yağ eklemediğiniz yapışmaz bir tavada pırasaları rengi solana kadar kavurun.

Bir kapta bütün malzemeleri iyice karıştırın.

Pırasaları karışıma ekleyip bir kez daha karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine karışımı güzelce yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Üstü kızarınca çıkarıp sıcak servis edin.

TAVADA PATATES BÖREĞİ

MALZEMELER

6 adet küçük patates

2 adet yumurta

Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı biber

HAZIRLANIŞI