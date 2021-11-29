Hamur açmaya, taze yufkacı peşinde koşmaya son! Hamursuz ve yufkasız en leziz börek tarifleri

Misafirleriniz gelecek ve hamur açmaya zamanınız yok. Aksi gibi evde yufka da bitmiş. Telaşlanmayın! Sizin için evdeki birkaç malzemeyle çabucak pişirebileceğiniz 3 farklı börek tarifi hazırladık. İşte, o enfes tarifler...
MALZEMELER
8 adet kapya biber
500 gram lor peyniri
2 adet yumurta
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
Pane için:
2 su bardağı un
2 su bardağı galeta unu
HAZIRLANIŞI
Öncelikle biberleri güzelce közleyin. Közlenen biberlerin kabuklarını soyun ve süzgecin içinde bekletin.
Bir kapta lor peynirine yumurta, dereotu, maydanoz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Biberlerin ortasına harcı yayın, köşeleri elinizle bastırarak kapatın.
Doldurduğunuz biberleri önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta ununa batırıp işlemi tekrarlayın.
Biberleri tavada arkalı önlü kızartın.
MALZEMELER
400 gram pırasa
3 yemek kaşığı lor peyniri
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Dereotu
HAZIRLANIŞI
Pırasaları yıkayıp süzün ve incecik doğrayın.
Yağ eklemediğiniz yapışmaz bir tavada pırasaları rengi solana kadar kavurun.
Bir kapta bütün malzemeleri iyice karıştırın.
Pırasaları karışıma ekleyip bir kez daha karıştırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine karışımı güzelce yayın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
MALZEMELER
6 adet küçük patates
2 adet yumurta
Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri
4 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Patateslerin kabuklarını soyup rendenin büyük tarafıyla rendeleyin. Suyunu iyice sıkıp bir kaba alın.
Başka bir kaseye yumurtaları kırın ve baharatları ekleyip iyice çırpın.
Çırpılmış yumurtayı patateslerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın.
Bir tavaya zeytinyağını dökün. Isınan tavaya karışımın yarısını alıp tavanın kapağını kapatın.
Patatesin altı hafifçe kızarmaya başladığında rendelenmiş kaşar peynirinden serpin.
Üzerine kalan karışımı dökün ve bastırarak yayın.
Tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakın.
Pişen böreğin üzerine bir tabak kapatıp tavayı ters çevirin.
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