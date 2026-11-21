İSPANYOL USULÜ PATATESLİ OMLET İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy patates

5 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan (isteğe bağlı)

100 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

İSPANYOL USULÜ PATATESLİ OMLET NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyun ve yaklaşık 3-4 milimetre kalınlığında ince dilimler halinde kesin.

Kullanacaksanız kuru soğanı ince ince doğrayın.

Yapışmaz bir tavaya zeytinyağını alın. Patatesleri ve soğanları ekleyerek kısık-orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Patateslerin kızarmasından çok, yağın içinde yavaşça yumuşaması gerekiyor.

Yumuşayan patatesleri delikli bir kepçeyle çıkarın ve fazla yağını süzdürün. Yumurtaları geniş bir kapta tuzla birlikte çırpın. Patatesleri yumurtalara ekleyip ezmeden karıştırın. Karışımı 5 dakika dinlendirin.

Yaklaşık 20 santimetre çapındaki yapışmaz tavaya 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Patatesli yumurta karışımını tavaya dökün.

Kısık-orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Omletin altı toparlanıp üzeri büyük ölçüde kıvam aldığında, tavanın üzerine geniş ve düz bir tabak kapatarak dikkatlice ters çevirin.

Omleti yeniden tavaya kaydırın ve diğer yüzünü yaklaşık 2-4 dakika daha pişirin. Tamamen pişmiş bir iç kıvam istiyorsanız süreyi biraz uzatın.

Ocaktan aldığınız omleti birkaç dakika dinlendirin. Ardından dilimleyerek ılık servis edin.

İSPANYOL OMLETİNİN YUMUŞACIK OLMASININ SIRRI

İspanyol omletinin yumuşacık olmasının sırrı, patateslerin yüksek ateşte kızartılmak yerine zeytinyağında düşük ısıda yavaşça pişirilmesinde saklı. Ayrıca patateslerin yumurtayla buluşturulduktan sonra kısa süre dinlendirilmesi, karışımın bütünleşmesine yardımcı oluyor. Omleti fazla pişirmemek de içinin kuru ve sert olmasını önlüyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.