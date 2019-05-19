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3 günde 3 kez kene tarafından ısırıldı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Samsun'da 3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu.

3 günde 3 kez kene tarafından ısırıldı!

İlkadım ilçesinde ikamet eden Doğan T.'yi (38) kene önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün de sol bacağından ısırdı. Doğan T., her defasında keneyi fark ederek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti. Doğan T.'nin vücuduna tutunan keneler sağlık görevlileri tarafından çıkartılıp kan tahlili yapıldı.

Doktorlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olma ihtimali olan ve ölümle sonuçlanan kene ısırmalarında vatandaşların keneye dokunmadan sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ilkadım ilçesi

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