3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı

Yüksekova’da Ramazan hazırlıkları imece ruhuyla başladı. Dondurucu soğuklara aldırış etmeyen üç kız kardeş, sahur sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel çörek ve lavaşları hazırlamak için tandır başına geçti. Hakkari’nin Beşatlı Köyü’nde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan tatlı telaş, 11 ayın sultanı öncesi hem bereketi hem de dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı

Yüksekova'da dondurucu soğuklara rağmen yakılan tandırlar, bu kez Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu için duman verdi.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 1

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 2

Beşatlı köyünde bir araya gelen üç kız kardeş, aile büyüklerinden miras kalan gelenekleri yaşatarak sahur hazırlıklarını tamamladı. Beşatlı köyünde yaşayan Neriman Erci, Zennure On ve Elif Yiğit, 30 günlük sahur ihtiyacını karşılamak amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvadı.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 3

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TEK TEK PİŞİRİLDİ

Evlerinde dualar eşliğinde yoğurdukları hamurları köyün ortak kullanımındaki tandıra taşıyan kardeşler, gün boyu süren hummalı bir çalışma sergiledi. İki ayrı ailenin ihtiyacı için hazırlanan yüzlerce çörek ve lavaş, geleneksel yöntemlerle tek tek pişirildi.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 4

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 5

"RAMAZAN ÖZEL VE TEMİZ BİR AY"

Kültürlerini yaşatmanın mutluluğunu yaşayan Zennure On, Ramazan hazırlığının bir birliktelik simgesi olduğunu belirtti. On, "Önce lavaş ekmeklerimizi, ardından yöresel çöreklerimizi hazırladık. Üç kardeş omuz omuza vererek unumuzu eledik, hamurumuzu yoğurduk. Tandır başında çalışmak zahmetli olsa da bu bizim köklü geleneğimizdir. Ramazan özel ve temiz bir ay; Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin" dedi.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 6

"30 GÜNE YETECEK ŞEKİLDE PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Neriman Erci ise Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "30 güne yetecek şekilde planlamamızı yaptık. Çöreklerimizi atalarımızdan gördüğümüz usullerle hazırladık. Bu heyecanı kardeşlerimle paylaşmak paha biçilemez. Allah her eve bereket nasip eylesin" diye konuştu.

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 7

3 kız kardeşin tandır başında Ramazan hazırlığı başladı 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yüksekova Ramazan iftar Sahur
