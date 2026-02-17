YEMEK

Kız isteme ve nişanda gelenek değişti: Avrupa'dan bile sipariş var!

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kız isteme ve nişan merasimlerinde dikkat çeken yeni bir trend ortaya çıktı. Yıllardır bu özel günlerin vazgeçilmezi olan çiçek buketleri ve çikolata kutuları yerini, çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu özel tasarım baklava tepsilerine bıraktı.

Düğün öncesi gerçekleştirilen kız isteme ve nişan merasimlerinde özellikle gösterişli sunumlara önem veren aileler, kız isteme ve nişan organizasyonlarında klasik çiçek buketleri ve çikolata kutuları yerine özel hazırlanmış baklava tepsilerini tercih ediyor.

Çiftlerin isimlerinin yazıldığı, fıstık ezmesi kullanılarak çiçek motifleriyle süslenen ve çeşit çeşit baklavayla zenginleştirilen tepsiler adeta görsel bir şölen ile hem çiftlerin hem de misafirlerin ilgisini çekiyor.

Kız isteme ve nişan merasimlerinin yanı sıra yıl dönümü, sevgililer günü, doğum günü vb. özel günlerde yoğun taleple karşılaşan Gaziantepli baklava ustaları, taleplerin sadece Türkiye'den değil Avrupa'da bulunan birçok ülkeden de geldiğini ifade etti.

"BİZ GAZİANTEPLİ USTALAR OLARAK BUNA YENİ BİR TREND GETİRDİK"

Kız isteme vb. merasimlere Gaziantepli ustalar olarak yeni bir trend getirdiklerini belirten baklava ustası Ömer Kozan, "Düğün, nişan, kız isteme merasimleri olduğu zaman insanların aklına yaş pasta, çikolata, çiçek geliyordu. Biz Gaziantepli ustalar olarak buna yeni bir trend getirdik ve değişime bir son vermek istedik. Pasta, çikolata ve çiçek yerine baklava olsun istedik. İçerisine baklavalarla ve fıstık ezmesiyle farklı süslemeler yaparak sunum gerçekleştirdik. Böylelikle geri dönüşler çok güzel oldu" dedi.

"BU TREND KIZ İSTEME MERASİMLERİNE YENİLİK KATTI"

Çeşit çeşit baklavalarla ve fıstık ezmesiyle hazırlanan baklava tepsilerine ilginin yoğun olduğunu aktaran Kozan, "Günümüzde her şey bu görsele döndü. Bu tepsinin içerisinde fıstık ezmesinden yaptığımız çiçeklerimiz de mevcuttur. Bu süslemeler yenilik kattı ve vatandaşlarımız bunu beğendi. Vatandaşların ilgisi çok yoğun, sadece kız isteme merasiminde değil, evlilik yıl dönümleri olsun özel günlerin tamamında talep arttı. Şu anda neredeyse tüm Türkiye illerinden istenildiği gibi son zamanlarda Avrupa ülkeleri de bu trende katıldı ve siparişler almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARIMIZ 5 BİN TL'YE KADAR DEĞİŞİYOR"

Hummalı bir şekilde hazırlanan ve hazır hale getirilen hediyelik baklava tepsilerinin fiyatı hakkında bilgi veren Kozan, "Süslenmiş ve hazır hale getirilmiş hediyelik baklava tepsilerinde, 2 kilogram tepsi fiyatlarımız 3 bin 500 TL iken 3 kilogram ve üzeri tepsi fiyatlarımız 5 bin TL'den satışa sunuyoruz. Biz Gaziantepli ustalar olarak, merasimlerde çiçek, çikolata götürüldüğünü bildiğimiz için baklavanın başkenti Gaziantep'te böyle bir değişime ihtiyaç olduğunu düşündük ve bu şekilde tepsi yaptık. Biz talep olarak, vatandaşlar ise görsel olarak beklentilerinin üstünde bir hediyeyle karşılaşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

