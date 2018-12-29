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3 kollu doğan bebeği 'kutsal' ilan ettiler

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DÜNYA  | 29.12.2018 03:00 | Son Güncelleme

Hindistan'da 3 kollu doğan bir bebek, ülkede gündem oldu. Olayın yaşandığı köyün sakinleri, 3 kollu doğduğu için bebeğin kutsal olduğunu iddia ederek ibadet etti.

3 kollu doğan bebeği 'kutsal' ilan ettiler

Hindistan'ın Chhattisgar eyaletine bağlı Bilaspur köyünde üç kollu bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebek, sağlıklı olmasına rağmen göğsünün sağ tarafından üçüncü bir kolla dünyaya geldi.

3 aylık bebeğin annesi Radhika Sahu, kızının ilk doğduğunda göğsünün sağ tarafından bir çıkıntı olduğunu fark etti. Bunun üzerine kızını hastaneye götüren anne, kızını doktorlara gösterdi. Doktorlar, çıkıntının göğüs bölgesinden çıkan üçüncü bir kol olduğunu söyledi.

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"PEYGAMBER" İLAN ETTİLER

Köyde kısa süre içinde herkes 3 kollu doğan bebeği konuşmaya başladı. Bazı köylüler bebeğin "peygamber" olduğunu düşünürken bazıları da yaşadıkları eve gelip kıza ibadet etmeye başladı.

Ülkede bu şekilde doğan bebeklerin başka bedenler ile dünyaya gelen ruhlar olduklarına inanılıyor ve bu kişiler kutsal göründükleri için ibadet ediliyor.

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Hindistan 3 kollu doğan bebek peygamber ilan ettiler kutsal ibadet

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