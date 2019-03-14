Samsun, dünyanın en enterasan, en renkli ve en 'tatlı' festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.

"3. Master Of Cake" festivali Samsun'da yapılacak

Master Of Cake Kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, 27 ve 28 Nisan'da yapılacak "Master Of Cake Samsun 2019 Festivali"ne, yerli ve yabancı 500'ün üzerinde pastacının katılacağını söyledi.

Dünyada isim yapan pasta sanatçılarının da festivalde yer alacağını belirten Uludoğan, "Master Of Cake" markasının Samsun'a ait olması nedeniyle festivalin, Ankara ve İstanbul'dan sonra bu kentte yapılacağını dile getirdi.

Festivalde "pastacılık ve çikolatacılık şöleni" yaşanacağını anlatan Uludoğan, şöyle konuştu: "250'nin üzerinde pasta festivalde yarışacak. Yurt dışından 60'ın üzerinde yarışmacımız, 100'ün üzerinde katılımcımız olacak. Sanatsal olarak en güzel pastanın seçileceği yarışmada Slovenya'dan Milos Lachkovic ve Pulina Lachkovicova, İsveç'ten Nebojsa Mitrovic, Sırbistan'dan Danijela Pantaci ve Hırvatistan'dan Dada Marcic ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu kurucularından Bayram Özrek, KKTC'den Zihni Türksel, Tuğba Geçkil ve Havva Bayar jüride yer alacak."

Yarışmada her türlü pasta modelinin bulunacağına işaret eden Uludoğan, "Yarışmada, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı, Samsun'un simgesi bronz Atatürk Anıtı'nın 1 metre yüksekliğindeki çikolatadan pastası sergilenecek. Yine Samsun'un simgesi Amazon savaşçılarının 2 metre yüksekliğindeki pastası da yapılacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel çikolatadan pastaların yarışacağı festival sonrasında, 15 eser müzede sergilenecek." ifadelerini kullandı.