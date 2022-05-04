3 Mayıs reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hangi yapımın kaçıncı sırada yer aldığı merak edilmeye başladı. Dün akşam ekranlara gelen Survivor ve Recep İvedik 5 gibi yapımların, reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığı araştırılıyor. Peki, 3 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Mayıs 2022 reyting sonuçları.

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

3 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 2. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Recep İvedik 5” Türk filmi, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor Ekstra” yer aldı.

