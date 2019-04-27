Mynet Trend

3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da eyaletler arası yolculuk yapan sürücüler geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Porto Velho şehri yakınlarında yoldan geçen yılan görenleri şaşırttı. Yolda 3 metrelik anakonda yılanını görenler o anları kameraya aldı.

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Eşiyle birlikte yoldan geçen Italo Nascimento Fernandes "Arabayı durdurup çıkmaya karar verdik. Daha önce otoyoldan yılanların geçtiğini görmüştüm. Arabaların yılan gördüklerinde bekleyebilmesi için hiçbir işaret yoktu" dedi. Fernandes, ardından pek çok sürücünün arabalarını durdurup yılana yardım ettiğini ifade etti.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Baygın sürücü, trafiği birbirine kattıBaygın sürücü, trafiği birbirine kattı
5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anakonda yılanı brezilya
 

En Çok Okunan Trend Haberler

AYM binasında skandal fotoğraflar

AYM binasında skandal fotoğraflar

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baygın sürücü, trafiği birbirine kattı

Baygın sürücü, trafiği birbirine kattı

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi

Çocuğunu direksiyon başına geçirdi!

Yüzlercesi aynı yerde! Kahta Devlet Hastanesi kırlangıçların yuvası oldu

Yüzlercesi aynı yerde

Uzunluğu 4 metre ağırlığı 400 kilo!

Uzunluğu 4 metre ağırlığı 400 kilo!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.