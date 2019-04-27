3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Eşiyle birlikte yoldan geçen Italo Nascimento Fernandes "Arabayı durdurup çıkmaya karar verdik. Daha önce otoyoldan yılanların geçtiğini görmüştüm. Arabaların yılan gördüklerinde bekleyebilmesi için hiçbir işaret yoktu" dedi. Fernandes, ardından pek çok sürücünün arabalarını durdurup yılana yardım ettiğini ifade etti.

